El PP de Castilla y León pospone su congreso para después de las elecciones autonómicas de marzo de 2026

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este martes que el congreso autonómico del partido, que debería haberse celebrado en enero de 2026, se celebrará después de las elecciones autonómicas, previstas para marzo de 2026. "En ningún caso antes", ha afirmado Mañueco este martes.

La decisión de los populares de la Comunidad se vincula al hecho de que los comicios autonómicos vayan a celebrarse en el mes de marzo con lo que, de celebrarse antes el congreso, se juntaría con la precampaña electoral o incluso con la campaña. Por ello, el cónclave tendrá lugar después del 15 de marzo y no antes, como fija la ponencia estatutaria del partido.

La situación en Castilla y León contrasta con la del PP de Andalucía, comunidad en la que también tendrán lugar elecciones el año que viene aunque, en principio y si no hay adelantos, en el mes de junio. El presidente de la Junta y del PP de Andalucía. Juan Manuel Moreno, ha convocado su congreso autonómico entre el 7 y el 9 de noviembre.

La ponencia estatutaria del PP aprobada en julio pasado establece que "los congresos ordinarios del partido, sea cual fuere su ámbito territorial de competencia, se celebrarán cada cuatro años". El último cónclave del PP de Castilla y León tuvo lugar el fin de semana del 15 de enero de 2022, un mes antes de las elecciones autonómicas del 13 de febrero de ese año.