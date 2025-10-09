Vázquez confía en el archivo de la denuncia: "Me voy para que el PP no lo utilice como una distracción"

El exprocurador del Grupo Parlamentario Socialista José Luis Vázquez ha asegurado que confía en el archivo de la denuncia por la que el juzgado lo investiga por presuntas irregularidades cometidas durante su etapa como alcalde en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso.

Durante una rueda de prensa, que ha tenido lugar en la sede del PSOE provincial, ha anunciado que entrega su acta de parlamentario para que el PP "no lo utilice como una distracción y de forma malintencionada".

"No quiero distraer ni un solo segundo la atención de los castellanos y leoneses. Más bien lo contrario", apuntó.

Precisamente, era este mismo jueves cuando renunciaba a su acta. El TSJCyL ha considerado que existen indicios de que el investigado realizó nombramientos de personal y adjudicó servicios de manera discrecional, sin convocar los preceptivos concursos públicos.

Se investiga, igualmente, el abono de subvenciones, facturas y gastos en combustible que autorizó el político pese a los reparos emitidos por la Intervención municipal.

En este sentido, Vázquez ha confiado en la justicia y se ha mostrado convencido "no solo de la absolución, porque todavía no hay ni juicio, sino de que ni siquiera se llegue a instruir tal juicio y se sobresea la causa que se abrió", según las declaraciones recogidas por Ical.

Una denuncia que, tal y como ha reconocido, ha sido interpuesta por alguien que desconoce: "Independientemente de que lo conozcamos en un futuro. Es una cuestión que en nada me importa ni me interesa".

Vázquez ha lamentado que se quiera hacer "escarnio" cuando "no hay juicio". Asimismo, ha recordado que no está "imputado" ni tampoco ha comparecido en los tribunales. "Se está investigando una causa, que se abrió, una instrucción, fruto de una investigación de la Guardia Civil en 2023".

Por último, ha asegurado que tiene la "conciencia tranquila" sobre lo que ha hecho en los últimos 24 años y sobre "todas y cada una de las decisiones tomadas". Además, ha defendido su gestión como la de sus compañeros en el Ayuntamiento que, a su juicio, fueron "pensando en lo mejor para la gente".

Sin embargo, y a pesar de defender su inocencia, consideró que “lo mejor” para él, su partido y “los intereses de Castilla León” es que presente la renuncia al Parlamento Autonómico.

Ahora, la instrucción de este expediente, aclaró, se traslada a la Audiencia de Segovia. “Lo que me importa y me interesa es la utilización irresponsable por parte de las personas que quieren hacer política y quieren hacer daño a otros mediante la justicia”, expuso.

Igualmente, se refirió a la intervención de esta mañana de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez: “Cuando he visto a la pobre compañera, a Patricia, con tanto dolor, hablar de que era necesario o que iba a procederse a la apertura del expediente, no he querido que pasara por ese calvario, ni ellos, ni mucho menos yo, porque para mí lo más importante en mi vida es mi honor como socialista”.

Tras conocerse la investigación del TSJCyL, esta misma mañana, la Ejecutiva del PSOECyL y su secretario general, Carlos Martínez, solicitaron a la dirección federal de Ferraz la suspensión cautelar de militancia del procurador segoviano y apartarlo de forma temporal de su cargo orgánico en el partido, ya que seguía formando parte de la dirección autonómica.

En este sentido, y tras conocer su renuncia, Martínez ha agradecido - a través de X- su "responsabilidad". Y ha continuado con un mensaje claro: "En el PSOE de Castilla y León, tolerancia cero ante cualquier sospecha de corrupción".

"La política como servicio público y el PSOE como herramienta de cambio. Con integridad, sacrificio, honestidad y trabajo", ha finalizado.