Las Cortes piden al Gobierno el cese de la ministra Ana Redondo con el rechazo de PSOE y Podemos

Las Cortes de Castilla y León han solicitado esta mañana la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por su polémica gestión con las pulseras antimaltrato. Lo ha hecho tras una PNL presentada por el Grupo Popular que ha contado con el apoyo de Vox para salir adelante, y que ha contado con el rechazo del PSOE y de Podemos.

Ha salido adelante con los votos a favor de PP, Vox, UPL, Soria ¡Ya!, Por Ávila, Francisco Igea y los dos procuradores no adscrito

Las Cortes de Castilla y León han pedido este miércoles el cese inmediato de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por los "graves fallos" en el sistema encargado de las pulseras anti-maltrato en lo que la procuradora del PP Inmaculada Ranedo ha considerado "una negligencia culpable" ya que, según ha aseverado, la ministra fue advertida pero "no hizo caso y siguió adelante".



Una Proposición No de Ley (PNL) en la que se reclamaba a instar a la Junta al Gobierno de España el cese inmediato de la ministra de Igualdad, por lo que consideran una “grave negligencia” en la gestión del sistema COMETA, encargado del control de las pulseras anti-maltrato.

La procuradora Inmaculada Ranedo acusó al Ejecutivo de “desproteger y revictimizar a las mujeres”, señalando que la Ley del “solo sí es sí” ha facilitado reducciones de condena y excarcelaciones de agresores sexuales.

Además, denunció un “aumento alarmante” de las agresiones sexuales, que según el PP se habrían duplicado desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. Ranedo ha aprovechado para señalar los casos de Tito Berni, las grabaciones de Abalos y las saunas, “todo en el entorno del presidente del Gobierno, y todos y todas callan”.

La PNL instaba también al Gobierno a informar con detalle sobre las características técnicas y fiabilidad de los dispositivos del sistema COMETA, el número de víctimas afectadas y el impacto judicial de los fallos en Castilla y León.

Asimismo, exige medidas urgentes para reparar los daños a las víctimas y actualizar los datos sobre las excarcelaciones derivadas de la Ley del “solo sí es sí”.

La proposición salió adelante gracias al apoyo de Vox, que fue también muy crítico con los “chiringuitos que se han montado en nombre de la ideología de género”. Para posteriormente afirmar que lo que tiene que hacer “el PP es dejar de blanquear al PSOE en algunos aspectos”.

Además, su procuradora Fátima Pinacho presentó una enmienda de seis puntos que no fue aceptada.

Por su parte, como era lógico, el grupo parlamentario socialista lo ha rechazado a través de su portavoz, Patricia Gómez. “A ustedes no les importa este tema porque no han tratado el tema con delicadeza, solo para sacar su beneficio político”, ha apuntado.

“Las mujeres en España siempre han estado protegidas”, ha afirmado.

Además, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, hizo lo mismo por ser una “PNL que es una vergüenza” por la “huida del PP a la extrema derecha”. Para posteriormente defender que las “pulseras funcionan” y si ha habido fallos que “se depuren”.

Por su parte, UPL-Soria Ya ha pedido responsabilidades “por unos hechos muy graves” pero ha pedido coherencia al PP por otros hechos graves ocurridos en Castilla y León, como los incendios, donde nadie ha asumido dimisiones.

Vox e ilegalizar partidos

Vox ha pedido la ilegalización de partidos separatistas para preservar la unidad nacional. “Una historia de traición que comenzó en 1978”, ha afirmado el portavoz David Hierro en su presentación de PNL donde ha instado a la Junta a exigir al Gobierno de España el fin de las cesiones de competencias al separatismo y el inicio de un proceso de recentralización del Estado, incluyendo a partidos como Junts, ERC, PNV o Bildu.

La propuesta de Vox señalaba especialmente al actual Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de depender del “chantaje separatista” para mantenerse en el poder. Critica medidas como los indultos a los líderes del “procés”, la reforma del Código Penal, la ley de amnistía y la cooficialidad lingüística en las Cortes, calificándolas de cesiones “infames” y “costosas” para el conjunto del país.

“Populares y socialistas han ido troceando la soberanía nacional en sus puntos más básico”, ha apuntado para afirmar que “hoy era el día para retratarse”.

Pues bien, Vox se ha quedado solo porque todos los partidos han votado en contra con un resultado de 11 votos a favor, 62 en contra y 5 abstenciones, los tres procuradores de UPL y de los dos no adscritos.

El procurador socialista Fernando Pablos ha comenzado sacando pecho por los datos económicos y de empleo del Gobierno y ha defendido a los partidos socios, “porque ha beneficiado a todos los españoles”. Para recordar luego que sí han votado con estos partidos, por ejemplo, para derogar el decreto de subida de pensiones. Para rematar que las “ideas no deben ser ilegalizadas, deben de ser debatidas”.

Asimismo, el procurador del PP, García Nieto, ha confirmado que su partido no quiere ceder competencias del tipo de Justicia o de Interior, pero no en el resto como Educación o Sanidad “donde somos los mejores de España y lo dice el Estatuto”.

Además, ha defendido al gestión del PP frente a las políticas de “entregar todo” a los “herederos de ETA”. “No nos puede meter en el mismo saco a PP y PSOE”, ha rechazado. “Tienen razón en alguna cosa, pero se pierden con el mantra que viene desde Bambú”, ha criticado a la formación de Abascal.

“Estoy en contra de las desigualdades, me parece repugnante pactar con un partido que abrazó al terrorismo, pero todo eso se debate en libertad”, ha afirmado el procurador del grupo mixto, Francisco Igea. “Me da vergüenza ajena esta PNL”, ha dicho Pablo Fernández de Unidas Podemos, que ha criticado que “Vox quiera acabar con la España homogénea”.

Urgencia para tramitar la Ley de incendios forestales

En otra PNL, los socialistas han exigido más medidas de lucha contra incendios, así como otras políticas de montes y aprovechamientos forestales. Entre sus medidas que exige a la Junta se encuentra la aprobación antes del 30 de noviembre de una Ley Integral de Incendios Forestales y Emergencias. Una dotación extraordinaria anual de 180 millones de euros para limpieza y prevención en montes. La creación del Fondo Forestal autonómico antes de diciembre de 2025 o la reactivación de planes de educación y concienciación ambiental, en línea con el antiguo Plan 42.

Según el socialista José Luis Vázquez, la Junta “no ha asumido responsabilidades políticas ni ha adoptado medidas transformadoras”.

Las Cortes de Castilla y León han respaldado, con la abstención de PP y Vox, una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por el PSOE para exigir la aprobación rápida de una ley integral de incendios forestales. Finalmente, la iniciativa fue aprobada por consenso parlamentario.

Así, exigen que se tramite de forma "urgente", además de una dotación extraordinaria anual de 180 millones para limpieza de montes y espacios forestales.

Por su parte, Vox justificó su abstención argumentando que el monte “no necesita más leyes, sino menos trabas”, y abogó por prácticas tradicionales como las quemas controladas y una menor burocracia.

El procurador popular Javier Carpio volvió a insistir, como ya hiciera Mañueco, en unos incendios que fueron “por circunstancias adversas extremas” y en la falta de medios ofrecidos por el Gobierno. Para posteriormente defender lo que se ha hecho desde la Junta en cuanto a ayudas y otro tipo de medidas.

Ayudas al funcionamiento

El pleno de las Cortes ha reclamado hoy al Gobierno de España que eleve al “máximo” y de forma urgente las ayudas al funcionamiento autorizadas en abril de 2021 por la Comisión Europea para la provincia de Soria, además de Cuenca y Teruel, por tener una baja densidad de población, así como que la Junta las complemente en el marco de sus competencias.

Además, demandó más bonificaciones en las cuotas de los autónomos en tanto no se superen los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

La proposición no de ley del Soria YA se votó por separado en sus tres puntos, con resultados diferentes. El primero, dirigido al Gobierno de España, fue apoyado por toda la cámara, excepto por Vox que se abstuvo. Además, el segundo y el tercero, referidos a la Junta, salieron adelante con el apoyo de la oposición y la abstención de Vox, frente al ‘no’ de los ‘populares’ y de los dos procuradores no adscritos -Javier Teira y Ana Rosa Hernando-.

Asimismo, a propuesta de los socialistas, se aprobó un tercer punto que pide a la bonificación de la cuota de nuevos autónomos que inician su actividad y que estén acogidos a la reducción estatal de tarifa plana de 80 euros, para que se mantenga de forma indefinida en tanto que la provincia no supere los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Además, exige que se aplique también a todos los autónomos y no sólo las nuevas altas, de igual forma que hacen ya otras comunidades.

Durante la defensa de la propuesta, el procurador soriano Ángel Ceña ha recordado que estas medidas no suponen "ningún privilegio para Soria, sólo el reconocimiento de una debilidad obvia", y ha denunciado la falta de compromiso de los grandes partidos con las empresas y autónomos de la provincia. "El Gobierno central y la Junta de Castilla y León están desaprovechando una herramienta que Europa ha puesto en sus manos para luchar contra los desequilibrios demográficos y por la cohesión territorial", ha afirmado.

Actividad resinera y de los pinares.

Finalmente, la cámara ha tenido que deshacer el empate cosechado por una iniciativa de los socialistas que pidió a la Junta la consignación de una financiación suficiente para cubrir todas las solicitudes de la ayuda destinada a la mejora de la actividad resinera y de los pinares. Finalmente, Grupo Mixto, UPL-Soria Ya apoyaron la iniciativa, PP lo rechazó mientras Vox se abstuvo, por lo que fue aceptada.

El Grupo Parlamentario Socialista presentó para instar a la Junta de Castilla y León a que habilite fondos adicionales con el fin de atender a todos los solicitantes de las ayudas destinadas a la mejora de la actividad resinera y de los pinares de Pinus pinaster que, pese a cumplir los requisitos, quedaron fuera por falta de disponibilidad presupuestaria.