“Abrazo enorme, compañero”: el mensaje de apoyo de Carlos Martínez a Guillermo Fernández Vara en el momento más duro

Guillermo Fernández Vara y Carlos Martínez, en una imagen retrospectiva de 2018, durante una masterclass sobre ‘Buenas prácticas de Gobierno’ celebrada por el PSOE en Salamanca David Arranz ICAL

Tras la desconcertante difusión en cadena de la noticia, después retirada, por parte de numerosos medios sobre el presunto fallecimiento del expresidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, tanto la familia del político socialista como su propio partido se han visto obligados a emitir sendos desmentidos.

Según el comunicado familiar divulgado oficialmente, "actualmente, Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad. Su familia y seres queridos rogamos respeto durante estos compases tan duros para todos. Muchas gracias", han señalado.

El PSOE de Extremadura también emitió una nota pública en la que desmintió “categóricamente” la noticia, aunque admitió que su estado de salud es “muy frágil” y pidió prudencia y respeto ante las especulaciones.

🔴 COMUNICADO OFICIAL | Desde el PSOE de Extremadura desmentimos categóricamente el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara.



El expresidente se encuentra en una situación de salud muy frágil. Pedimos prudencia, respeto y agradecemos las muestras de cariño y apoyo. — PSOE de Extremadura /❤️ (@psoeex) October 4, 2025

En un tuit publicado tras la controversia, y ante el dificilísimo momento que atraviesan el político pacense y su familia, el alcalde de Soria y secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez, ha querido enviar un mensaje público de apoyo a su compañero de filas con un escueto pero emotivo texto.

“Abrazo enorme, compañero”, con la rosa emblema del PSOE incluida en la publicación de X, es el simbólico y fraternal texto que le ha dedicado.

Guillermo Fernández Vara, que tiene 66 años, lucha contra un un cáncer desde que le fuera diagnostiicado en 2023. Desde hace unos días está ingresado en el Hospital de Badajoz.