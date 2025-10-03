Isabel Blanco responde a Ana Redondo: "No me incomoda el Ministerio de Igualdad, me incomoda la incompetencia"

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, responde de forma contundente a las palabras de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que aseguró que las críticas recibidas por los errores en las pulseras antimaltrato están motivadas porque "las del Ministerio de Igualdad somos incómodas".

Blanco afirma que "a mí no me incomoda el Ministerio de Igualdad, me incomoda la incompetencia". La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades añade que "me incomoda que la ministra no haya reconocido los errores, me incomoda que la ministra no haya asumido responsabilidades por su gestión, porque nuestra obligación es proteger a las mujeres".

Exige además que se aclare si los fallos en el sistema de protección a las víctimas de violencia de género han terminado. "Me incomoda que ayer dijera que se están produciendo o que se pueden producir todavía disfunciones con las pulseras. Estamos hablando de un tema muy serio, cada día sale una nueva mujer, sale un nuevo caso de mujeres diciendo que se sienten desprotegidas".

La vicepresidenta del gobierno autonómico también se ha mostrado preocupada por los efectos de las nuevas competencias que van a tener que asumir los juzgados de violencia de género sin que haya una mejora de los medios disponibles. "Esperemos que el Ministerio de Igualdad actúe cuanto antes para que no se produzcan las situaciones de colapso que ya están avisando desde la judicatura".

Critica que "no se están poniendo encima de la mesa los recursos necesarios para ampliar el personal y dar respuesta a las necesidades que los juzgados van a necesitar para poder resolver estos casos".

Isabel Blanco ha zanjado el debate sobre las iniciativas de Vox en relación con el aborto y la información a las mujeres sobre el síndrome post aborto. "Aquí no ha habido ningún cambio, ni lo va a haber".

Encuentro FP Talks

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León ha inaugurado este viernes el quinto encuentro FP Talks organizado por la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León. Blanco ha destacado como en los últimos cuatro años el número de alumnos de FP se ha incrementado un 17% en la comunidad autónoma, superando los 50.500 estudiantes.

Un tipo de formación que ayuda a mantener la población. Según la consejera de Familia "el 93% de los jóvenes que estudian FP se quedan en Castilla y León, el 82% lo hacen en sus provincias.

El reto está en aumentar la presencia de mujeres en la FP, especialmente en la más técnica. "En las ramas STEM un 16% son mujeres, en mecánica son un 0,5% de los alumnos", explica Blanco.

Para fomentar las vocaciones técnicas entre las mujeres la Junta pondrá en marcha antes de final de año el programa FP STEM. "Lo haremos de la mano de Empresa Familiar, colaborando con ellos para implantar mentirías, cursos y programas que animen a las chicas".

Durante el encuentro FP Talks se ha presentado una Guía de Sostenibilidad con ejemplos de prácticas sostenibles que se están realizando en 30 empresas de la comunidad autónoma. El objetivo es que los alumnos conozcan el tejido productivo en colaboración estrecha entre las aulas y las empresas.