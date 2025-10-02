PP, Vox y PSOE rechazan la moción de UPL para una consulta sobre la autonomía leonesa por "errores de forma"

Las Cortes de Castilla y León no debatirán en el próximo pleno sobre la posibilidad de celebrar una consulta popular sobre la autonomía leonesa. La Junta de Portavoces ha inadmitido la moción presentada por la UPL para llevar este asunto al hemiciclo autonómico.

PP y Vox han votado en contra de la admisión de la moción de UPL. El PSOE se ha abstenido.

Para el portavoz de la UPL, Luis Mariano Santos, resulta "ilógico, cínico e hipócrita que no se pueda preguntar". Cargó las tintas contra la falta de desarrollo de la normativa de consultas populares en Castilla y León a pesar de que se recoge en la modificación del Estatuto de Autonomía de 2007, motivo jurídico que ha justificado la inadmisión.

"Como no han hecho su trabajo entienden que no se puede hacer una consulta popular", apunta Santos. Aunque va más allá de las cuestiones jurídicas. Acusa a PP y Vox de tener "un acuerdo para impedir expresar la voluntad a los leoneses".

Los grupos que no han permitido que esta moción llegue al pleno aseguran que se rechaza por tener defectos jurídicos que ha confirmado un informe de los letrados de las Cortes. El portavoz del PP subraya que "no ha sido una inadmisión política, el planteamiento era de imposible cumplimiento porque estaba mal redactada". Además, Ricardo Gavilanes añade que "se pidió una corrección que se presentó fuera de plazo y cambiaba sustancialmente el texto".

Para Vox "entiendo el cabreo de la UPL, cuando llega el momento de presentar 20 años después la moción lo hacen mal". Su portavoz, David Hierro, también explica el voto en contra porque "la moción instaba al presidente de la Junta a algo que no puede hacer porque no tiene capacidad jurídica".

El PSOE argumenta su abstención en los errores de forma de la moción leonesista. Según Nuria Rubio, "era una cuestión jurídica y no política, había un mandato imposible de cumplir porque no hay un desarrollo reglamentario".

Estas explicaciones no convencen ni a Podemos ni al procurador Francisco Igea. Ambos coinciden en considerar que el rechazo de la moción es por motivos políticos y no formales.

Pablo Fernández asevera que "la moción de la UPL se inadmite por motivos políticos, porque a la mesa no le gusta el contenido político". Califica de "lamentable" que el PSOE se haya abstenido. El líder de Podemos cree que el objetivo es que los leoneses no puedan ir a las urnas, "esto se parece más a una tiranía que a un parlamento".

Por parte Francisco Igea dice que "es la primera vez que veo que una moción no se debate porque se dice que es de imposible cumplimiento". Y alude una moción, que sí irá al pleno, y en la que piden ilegalizar los partidos políticos separatistas, que considera igual de imposible cumplimiento que la de la UPL.

Para Igea la decisión tomada en la Junta de Portavoces solo sirve para "alentar el relato de la UPL". Califica de "gravísimo error" no debatir este asunto en el parlamento autonómico y avanza que si la UPL no vuelve a proponerlo lo hará el Grupo Mixto.