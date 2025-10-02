Castilla y León exige al Ministerio otra reunión para mejorar el Plan de Vivienda: “No es cuestión de dinero"

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, junto a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Juan Lázaro ICAL

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha mostrado este jueves el apoyo de la comunidad al proyecto del Gobierno central para afrontar el problema de la vivienda, pero con un importante ‘pero’.

Una vez más denuncia “el ninguneo” del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dirigido por Isabel Rodríguez, hacia las comunidades autónomas en el proceso de elaboración del borrador del Plan Estatal de Vivienda 2026-2029.

Tras la Conferencia Sectorial celebrada en el Ministerio, Suárez-Quiñones subraya que la inmensa mayoría de consejeros autonómicos coinciden en señalar la “falta total de interlocución” del Gobierno con las autonomías, a pesar de que son estas las que gestionan las competencias y financian gran parte de las políticas de vivienda.

“El plan se nos presenta prácticamente cerrado, cuando llevamos más de un año esperando una negociación real. Se habla con entidades sociales, lo cual es positivo, pero se deja de lado a quienes tenemos la responsabilidad directa de aplicarlo”, lamenta el consejero.

Aunque Castilla y León se muestra favorable a los objetivos del plan, especialmente en lo relativo a facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y colectivos vulnerables, el dirigente insiste en que “la forma no puede ser olvidar y despreciar a las comunidades autónomas”.

Por eso, recuerda que ya se enviaron propuestas y observaciones hace meses, muchas de las cuales no se tienen en cuenta.

En este sentido, Suárez-Quiñones pide a la ministra que dé un paso hacia el consenso y convoque “cuanto antes” una reunión multilateral técnica para estudiar las aportaciones autonómicas y mejorar el documento.

“El Ministerio está a tiempo de demostrar sus buenas intenciones y de que sus palabras de diálogo se materialicen”, recalca.

El consejero señala también que Castilla y León está dispuesta a realizar un “esfuerzo económico adicional” en el marco del nuevo plan, y recuerda que en el anterior se llega a superar con creces la aportación inicialmente prevista.

“No es cuestión de dinero, es una cuestión de dignidad y de respeto institucional”, enfatiza.

Suárez-Quiñones actúa además como portavoz de los gobiernos autonómicos del Partido Popular (Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón, Madrid, Extremadura, Andalucía, Murcia, Baleares, Castilla y León y las ciudades de Ceuta y Melilla), que coinciden en denunciar “la unilateralidad y el autoritarismo” con los que, a su juicio, actúa el Ministerio de Vivienda en este proceso.

“El Plan Estatal de Vivienda siempre es un espacio de encuentro y colaboración entre Estado y comunidades. Queremos que siga siéndolo, porque todos compartimos el objetivo de garantizar a los ciudadanos una vivienda digna y asequible. Pero para ello hace falta diálogo real, no imposiciones”, concluye.