Castilla y León, líder de nuevo en energía renovable en España: más del 92% de su electricidad generada de forma limpia

Castilla y León se consolida como la Comunidad Autónoma líder en España en generación de energía renovable, tanto por potencia instalada como por volumen de electricidad limpia vertida a la red.

Según los datos de 2024, el 92,8 % de la electricidad generada en la Comunidad provino de fuentes renovables, frente al 56,8 % de la media nacional, situando a la región como un referente para el cumplimiento de los objetivos europeos en materia energética.

Solo Noruega supera a Castilla y León en producción eléctrica renovable, con una cuota superior al 98 %.

En total, la Comunidad produjo 25.142 GWh de electricidad limpia durante 2024, destacando la energía eólica como principal fuente con 12.515 GWh (46,2 %), seguida de la hidráulica (32,5 %), solar fotovoltaica (12,7 %), cogeneración (7,2 %) y otras renovables (1,5 %). La producción eléctrica total de Castilla y León representa un 10,4 % del total nacional.

Autoconsumo en auge

Según Red Eléctrica de España, Castilla y León incorporó en 2024 un total de 1.413 MW de nueva capacidad renovable, 638 MW eólicos y 775 MW solares, alcanzando una cuota del 96,2 % de potencia renovable, la más alta de España.

La Comunidad lidera además la potencia instalada en eólica (22,71 %) e hidráulica (25,75 %) y mantiene un papel relevante en cogeneración (10,31 %) y solar fotovoltaica (8,77 %).

El impulso al autoconsumo fotovoltaico también es destacado. La potencia de autoconsumo aumentó un 47 % respecto al año anterior, alcanzando 20.560 instalaciones y 390,3 MW acumulados. Solo en 2024 se autorizaron 5.333 nuevas instalaciones con 125,7 MW.

Este crecimiento favorece el ahorro energético, la sostenibilidad y la generación de empleo cualificado, además de consolidar la población en áreas rurales.

La Junta de Castilla y León ha destinado 25,5 millones de euros, de los cuales 5 millones provienen del Programa Operativo FEDER 2021-2027, para instalar sistemas de autoconsumo en edificios públicos

. Entre los proyectos ejecutados están hospitales, centros de salud y residencias de mayores, sumando 2.255 kW. Otros proyectos en licitación o en ejecución permitirán alcanzar un total de 16.470 kW en instalaciones de autoconsumo en toda la Comunidad.

El Gobierno regional ha remitido a Red Eléctrica de España un listado de 47 proyectos empresariales que sumarían más de 15.000 millones de euros en inversiones, pendientes del desarrollo de nuevas infraestructuras eléctricas. Castilla y León, que produce el doble de energía que consume, reclama al Ejecutivo central refuerzos en transporte y distribución para facilitar la llegada de estas inversiones y el aprovechamiento de su destacada generación renovable.