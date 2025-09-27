Mañueco defiende un PP que ofrece eficacia frente al "caos y corrupción" del Gobierno de Sánchez

El presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido este fin de semana en la cumbre de presidentes autonómicos del PP en Murcia que su partido ofrece "eficacia en la gestión, igualdad de oportunidades, progreso real y esperanza de un futuro mejor para España y todos los españoles".

Mañueco ha señalado, en un mensaje de X, que esto se contrapone al "caos en la gestión y la corrupción que acorrala al Gobierno de Sánchez".

Un encuentro en el que Miguel Tellado, secretario general del PP, afirmó que su partido trabaja "al servicio de los españoles" mientras el Ejecutivo se encuentra "ocupado en los juzgados".

Tellado también ha recordado que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha sido citada "una vez más, para escarnio de Sánchez y todo su séquito, para vergüenza internacional".

El secretario general del PP nacional ha explicado que la reunión de Alberto Núñez Feijóo con los presidentes autonómicos busca "recuperar el principio de igualdad real".

Aquí ha criticado el "feminismo de pancarta y campaña electoral que practica el Gobierno que más daño ha hecho a las mujeres". Además, Tellado ha añadido que Sánchez "debe irse" porque "políticamente está sentenciado desde hace tiempo" y hay que permitir que los españoles elijan "un Gobierno limpio".

En el encuentro, los barones del PP han recordado que las autonomías bajo su gobierno representan al 70% de los españoles. A lo que Tellado ha destacado que estas administraciones sirven como "salvavidas" ante el "naufragio del Gobierno de Sánchez".

Calificó de "inaceptable" el fallo de las pulseras antimaltrato y exigió la dimisión de la ministra Ana Redondo. Pidió una auditoría externa cuyos resultados se trasladen a las comunidades autónomas y aseguró que su partido "promete devolver al Gobierno de España la lucha por la igualdad real".

Durante el encuentro nacional, el PP anunció que trabaja en un catálogo integral de soluciones. Incluye un plan de contingencia para el servicio ferroviario, la recuperación de indemnizaciones por retrasos en el AVE y un Plan Nacional de Infraestructuras de Movilidad para reactivar "la inversión perdida en estos años sin Presupuestos".

Sánchez y Puente "abandonan a la España rural"

Aquí, Tellado volvió a la carga criticando a Sánchez y al ministro de Transportes, Óscar Puente por "abandonar a la España rural" y por llevar al servicio ferroviario "al caos", con reducción de paradas y frecuencias.

El secretario general de los populares también ha señalado que la inmigración constituye "uno de los desafíos más grandes de España". Y ha subrayado el compromiso del partido de "recuperar el orden y la ley, proteger las fronteras, luchar contra las mafias, expulsar a los que vengan a delinquir y garantizar la integración de quien viene a sumar".

Tellado ha destacado que "contribuir tiene que ser condición para permanecer" y que las ayudas sociales no deben generar "efecto llamada a la ilegalidad".

Finalmente, el secretario general del PP ha asegurado que la gestión del Gobierno en inmigración supone un "agravio" para familias que cotizan, para autónomos, para parados que han contribuido al sistema y para "los cientos de miles de inmigrantes que se esfuerzan cada día".