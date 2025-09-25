Alerta: los restos del huracán Gabrielle podrían llegar a Castilla y León con vientos fuertes y lluvias intensas

España está muy pendiente de la posible llegada del huracán Gabrielle a la Península Ibérica, así como de los daños que este pueda llegar a ocasionar en el conjunto del país.

Pues bien, es importante recalcar que, según las previsiones de Meteored, Gabrielle impactará en la Península el próximo domingo, aunque no lo hará como huracán.

En este sentido, los expertos explican que tras pasar por las Azores, aún como huracán, con rachas de viento de hasta 200 km/h, lluvias intensas, tormentas y un fuerte temporal marítimo, el sistema irá perdiendo fuerza a lo largo del fin de semana hasta llegar a transformarse en una borrasca extratropical, "típica de nuestras latitudes".

Si bien, alertan de que a su llegada al país podría hacerlo como ciclón postropical o incluso depresión subtropical. Fenómenos que pueden provocar un "amplio radio de acción" con vientos fuertes, lluvias localmente intensas y temporal marítimo.

Pues, según advierte el experto de Meteored, Samuel Biener, "que un huracán se transforme en una borrasca o ciclón postropical no quiere decir que vaya a ser un sistema inofensivo, sino que, de hecho, su radio de acción aumenta".

Este panorama ha llevado a los profesionales de Meteored a confirmar de que los restos del huracán llegarán a España con la zona del Estrecho y el Mediterráneo como las más afectadas, pero con la posibilidad de que estos también se hagan notar en Castilla y León, donde podrían registrarse fuertes vientos y lluvias intensas en varias zonas de la comunidad, sobre todo, en la parte sur, aunque "con mayor incertidumbre", apuntan.

Si bien, tal y como explican, "este tipo de situaciones son relativamente habituales en otoño", una época del año en la que, según confiesan, es habitual que exhuracanes alcancen Europa tras un proceso de extratropicalización.

En el caso de Gabrielle, sostiene Samuel Biener, "lo más probable es que su centro toque tierra entre Lisboa y el cabo de San Vicente a lo largo del domingo, aunque su trayectoria exacta aún presenta cierta incertidumbre, lo que no impedirá que deje fenómenos adversos en varias regiones de España".

Pese a ello, cabe destacar que, aunque aún es pronto para confirmarlo, todo parece apuntar a que Castilla y León no será la autonomía más afectada, sino que Extremadura, Andalucía, Galicia parece que serán las peor paradas.

Extremadura y el oeste de Andalucía se verán sacudidas por fuertes lluvias que, según Biener, podrían alcanzar acumulados de más de 50 l/m² entre el domingo y el lunes, e incluso alcanzar más de 100 l/m² en el oeste-suroeste peninsular.

Las lluvias también afectarán a Galicia, aunque desde el sábado y a causa de la aproximación del exhuracán. No obstante, en esta zona no se esperan acumulados significativos.

En cuanto a las rachas de viento, se prevé que estas puedan superar los 50 km/h en Galicia, Extremadura y el oeste de Andalucía, y también se esperan olas de entre cinco y seis metros en la costa gallega y el golfo de Cádiz.

Una vez cruzada la Península, la borrasca se irá debilitando. No obstante, Meteored avisa de que sus restos también podrían favorecer un episodio de lluvias intensas en el Estrecho y áreas mediterráneas a comienzos de la próxima semana.