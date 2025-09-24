Vox registra en las Cortes su rechazo a una comisión de investigación sobre los incendios

El portavoz del grupo parlamentario de Vox, David Hierro, y Carlos Menéndez, durante una Junta de Portavoces Rubén Cacho ICAL

Vox cumple lo anunciado y ha registrado este miércoles por escrito en las Cortes de Castilla y León su rechazo a una comisión de investigación sobre los incendios de este verano. Su portavoz parlamentario, David Hierro, ya había declarado que su grupo se inclinaba por la vía judicial para depurar cualquier tipo de responsabilidad en la gestión.

La comisión de investigación ha sido solicitada por UPL - Soria Ya y el Grupo Mixto, compuesto por Unidas Podemos, Por Ávila y el procurador Francisco Igea.

Este trámite realizado por Vox supone que la decisión de si habrá o no comisión de investigación sobre los incendios en el parlamento autonómico se tomará en una votación en el Pleno.

Según el reglamento de la cámara, al haber expresado un grupo su negativa la creación, es el Pleno mediante votación el encargado de dar luz verde o tirar abajo la propuesta de comisión de investigación. Se impondrá la opción que consiga mayoría absoluta.

La negativa de Vox y del PP bastaría por tanto para que no salga adelante, ya que ambos suman 41 procuradores y, por tanto mayoría absoluta en la cámara. Que el PSOE respalde la propuesta de UPL- Soria Ya y Grupo Mixto no es suficiente para ganar la votación.

El PP todavía no ha presentado su recurso de oposición, pero sí ha manifestado que está en contra de la propuesta. Considera que la Junta ha dado las explicaciones oportunas y señala que para registrar su rechazo tienen tiempo hasta que termine el plazo el 2 de octubre.