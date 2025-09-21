Los parlamentarios del PSOECyL piden al PP apoyar un Pacto de Estado frente al cambio climático y contra los incendios

Los diputados del PSOE de Castilla y León en el Congreso de los Diputados han pedido a los representantes del PP de esta Comunidad que apoyen la proposición no de Ley, registrada por el PSOE en la Cámara baja, para impulsar un pacto de Estado frente a la emergencia climática entre todas las administraciones, actores políticos y sociedad civil.

También, el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha registrado ya una proposición similar, con el mismo objetivo y que se debatirá en próximas fechas en el Parlamento Autonómico.

En la Proposición no de Ley del Congreso de los Diputados, los socialistas defenderán una participación de la sociedad civil, instituciones y grupos parlamentario para acordar medidas que ayuden a minimizar los impactos y sus consecuencias.

En este sentido, recuerdan que los grandes incendios forestales de este verano en Castilla y León tienen que servir para generar políticas que mejoren la prevención y la extinción de incendios, para lo que es imprescindible una adecuada hoja de ruta de diálogo y acuerdo.

Asimismo, los socialistas consideran necesario que todas las administraciones se comprometan a aumentar y mantener a lo largo de todo el año todos los medios técnicos y humanos necesarios para prevenir y combatir los eventos climáticos extremos. “Plantillas estables y formadas (bomberos, bomberos forestales, técnicos, agentes forestales, etc.) y tecnología adecuada”.