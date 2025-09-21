Parlamentarios del PSOECyL

Parlamentarios del PSOECyL Fotografía: PSOECyL

Región

Los parlamentarios del PSOECyL piden al PP apoyar un Pacto de Estado frente al cambio climático y contra los incendios

Piden políticas que mejoren la prevención contra los fuegos que han azotado la Comunidad este verano.

Más información: El PSOECyL ataca mirando a las elecciones y Martínez lo tiene claro: "Quiero ser el presidente y el alcalde de CyL"

Publicada
Actualizada

Los diputados del PSOE de Castilla y León en el Congreso de los Diputados han pedido a los representantes del PP de esta Comunidad que apoyen la proposición no de Ley, registrada por el PSOE en la Cámara baja, para impulsar un pacto de Estado frente a la emergencia climática entre todas las administraciones, actores políticos y sociedad civil.

También, el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha registrado ya una proposición similar, con el mismo objetivo y que se debatirá en próximas fechas en el Parlamento Autonómico.

Imagen del Comité Autonómico del PSOE de Castilla y León

En la Proposición no de Ley del Congreso de los Diputados, los socialistas defenderán una participación de la sociedad civil, instituciones y grupos parlamentario para acordar medidas que ayuden a minimizar los impactos y sus consecuencias.

En este sentido, recuerdan que los grandes incendios forestales de este verano en Castilla y León tienen que servir para generar políticas que mejoren la prevención y la extinción de incendios, para lo que es imprescindible una adecuada hoja de ruta de diálogo y acuerdo.

Asimismo, los socialistas consideran necesario que todas las administraciones se comprometan a aumentar y mantener a lo largo de todo el año todos los medios técnicos y humanos necesarios para prevenir y combatir los eventos climáticos extremos. “Plantillas estables y formadas (bomberos, bomberos forestales, técnicos, agentes forestales, etc.) y tecnología adecuada”.