Castilla y León rechaza la propuesta del Gobierno sobre el mapa estatal de transportes: "Nos parece inaceptable"

La Junta ha transmitido por carta este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible su rechazo a la decisión "unilateral" del Gobierno de España que exigía que las comunidades autónomas asumieran tráficos del nuevo mapa concesional estatal de transporte en autobús.

Una decisión que planteaba también que fuese el Ministerio el que las gestionase con unos criterios que, a juicio de la Junta, "no son adecuados para una comunidad donde el transporte vertebra el territorio y debe atender a las necesidades ciudadanas".

"Nos parece inaceptable el planteamiento y las opciones que ofrecen no garantizan los servicios”, ha afirmado el consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta, José Luis Sanz Merino, que ha instado al Ejecutivo a negociarlo en la Conferencia Sectorial y ha denunciado que "carece de financiación adecuada" y "se limita solo a dos años".

El titular del departamento ha insistido en la "falta de diálogo” al no querer "abordar este problema al máximo nivel político" con una Conferencia Sectorial de Transporte para debatir el mapa estatal de transporte de viajeros por carreteras al ser "un tema de gran calado".

Sanz Merino ha recordado que "se lleva pidiendo esta Conferencia durante tres años y se está desoyendo el sentir de las comunidades autónomas". En esa reunión ya fue retirado el punto del orden del día al encontrarse con el rechazo de 11 comunidades autónomas.

Supresión de paradas

La Junta ha hecho hincapié en que el borrador del mapa estatal del año 2022 suprimiría 474 paradas en 346 municipios de Castilla y León, algo que "no responde a las necesidades de cohesión y vertebración territorial de nuestra Comunidad".

Sanz Merino ha destacado, además, que la propuesta del Gobierno "plantea una financiación limitada con 40 millones de euros para que estas rutas pasen a ser gestionadas por las comunidades y sin vocación de continuidad".

"Mientras que la otra opción de que el Ministerio asuma los tráficos no deja claro que vaya a mantener estas paradas en el futuro al ser deficitarias. Hemos suscrito el mismo rechazo por la falta de garantías en la financiación y en la prestación de los servicios tal y como están en la actualidad", ha apuntado.

Y ha asegurado que "se trata de dos modelos de gestión de un servicio público totalmente opuestos", al tratarse de un modelo que suprime paradas, y otro como el de la Junta que "será gratuito para empadronados en las 2.610 rutas autonómicas, como medida de fijación de población, ahorro a las familias, y acceso a otros servicios públicos".