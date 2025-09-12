El PSOECyL engrasa la maquinaria electoral con el inicio de sus primarias a las que optará Carlos Martínez

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, y la eurodiputada socialista y presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, mantienen una reunión con las organizaciones agrarias. Miriam Chacón Ical

Esta tarde el PSOE de Castilla y León arrancará todo su proceso de primarias para decidir quién será su candidato para las elecciones autonómicas en marzo de 2026, en caso de que Alfonso Fernández Mañueco no las adelante, con la celebración del plenario de la Comisión de su Ejecutiva.

Un acto que estará presidido por el secretario general de los socialistas en la Comunidad, Carlos Martínez, quien, como era previsible, se presentará a las primarias de su partido para optar después en las urnas en los próximos comicios a la Presidencia de la Junta.

El propio Martínez, tras una reunión mantenida con las organizaciones agrarias para abordar la PAC, ha avanzado, además, que se convocará al Comité Autonómico el próximo 20 de septiembre a partir del cual se dará paso a los militantes de cada provincia para que decidan al candidato.

De la misma forma, ha recordado que el proceso se tuvo que atrasar debido a la "actualidad" por los incendios forestales que asolaron a la Comunidad el pasado mes de agosto. "Lo urgente había que atenderlo y era estar cerca de los territorios", ha resaltado.

En cualquier caso, ha lamentado que "15 días y 43 minutos después" de la comparecencia del presidente de la Junta en las Cortes de Castilla y León el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, no haya asumido todavía ninguna responsabilidad ni haya pedido disculpas.

Volviendo a la cuestión, el secretario general del PSOECyL ha destacado que hoy se da "el pistoletazo de salida" a todo el procedimiento después de que se hayan producido días atrás las distintas reuniones con las secretarías de organización de todas las provincias y se han abordado las nuevas fechas tras el cambio por las circunstancias.

De esta manera, tras el Comité Autonómico el próximo día 20 se iniciará todo el proceso de primarias "para dar voz a los militantes" y "en ellas estaré yo", ha zanjado Carlos Martínez.