Martínez carga duramente contra Mañueco y Quiñones por su ausencia en Ponferrada: "Es un gobierno aislado"

Carlos Martínez, secretario general del PSOE de Castilla y León, se ha mostrado hoy muy crítico con la ausencia de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en Ponferrada con motivo del Día de la Encina y del Bierzo.

Todo en un año que ha calificado de “extraordinario” por los incendios que han asolado a la comarca y que ha dejado a decenas de personas sin hogar.

“Su falta de presencia hoy aquí y la asunción de responsabilidades para desarrollar ese ejercicio de empatía, de estar con la población, es la muestra clara de que la sociedad reclama una reacción diferente de todo un emperador que vive demasiado cómodo en su diván y no está pisando el territorio, no está dando respuesta y reacción a las reivindicaciones que se hacen desde hace tiempo y que se han evidenciado de forma tan dura”, dijo.

El socialista volvió a reclamar más medios para la lucha contra los incendios, mejores políticas de prevención y la política de “querer sacar la chequera” para que “se vea que están haciendo algo”.

Martínez invitó a la Junta a sumarse al Pacto de Estado por el cambio climático propuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está basado en varios ejes como la asunción de medidas para la lucha contra ese cambio climático; el acabar con la ausencia de políticas “eficaces y efectivas” contra la despoblación.

Y contar con un servicio de prevención de incendios “que cubra todas las carencias que se han visto. Los incendios no pueden ser combatidos con medios de los años 7o y 80".

También reclamó al Gobierno autonómico un diálogo que “no ha se ha producido en 40 años".

"Cuando se habla de hacer una nueva ley de ordenación y planificación de gestión forestal se hace sin hablar con los ayuntamientos, que son los responsables y propietarios, sin hablar con propietarios privados, con las organizaciones agrarias o los bomberos forestales sobre las mejoras. Es un gobierno absolutamente aislado en su relación con la sociedad”, aseveró.

Por otro lado, Martínez lamentó las carencias que tienen muchos territorios de Castilla y León y puso de ejemplo al Bierzo, que “tiene grandes debilidades estructurales que están impidiendo su desarrollo, porque los servicios y políticas públicas, que son derecho de la ciudadanía, no se están viendo cumplimentadas.

Hemos hablado del Hospital, del servicio de Oncología, pero podríamos poner muchos más ejemplos, como no dotar de competitividad territorial al Consejo Comarcal, que ni siquiera tiene una sede propia financiada cien por cien por la administración autonómica. Eso genera sensación de desapego por el abandono que sufren”, indicó.

Martínez estuvo acompañado por la vicesecretaria del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, y el secretario general del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón.