Las carreteras de Castilla y León, entre las peores conservadas de España: el 57% de la red necesita reparación

Una de las carreteras de la red de Castila y León

Está bien que un informe lo diga, pero solo hay que montarse en el coche, encender el motor y recorrer las carreteras de Castilla y León para comprobarlo. Así, las carreteras de la Comunidad atraviesan un estado crítico y requieren una inversión urgente de 2.705 millones de euros.

Unos datos extraídos del último informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC). Hay que recordar que la comunidad es la que tiene la red viaria más extensa de toda España. Así, acumula 9.950 kilómetros afectados por el deterioro, lo que supone el 57% del total de su red, por encima de la media nacional (52%).

Según este estudio, de esos kilómetros dañados, 7.090 necesitan actuaciones urgentes, con un plazo de menos de un año, y otros 2.864 deberán ser reparados a corto plazo (menos de cuatro años).

Además, la AEC detalla que el 39% del firme se encuentra en estado “muy grave”, mientras que el 18% restante está en situación “grave”.

La Comunidad concentra el 20% del dinero requerido para toda España, que asciende a 13.491 millones de euros. Por debajo se sitúan Castilla-La Mancha (1.801 millones), Andalucía (1.743 millones) y Aragón (1.342 millones).

Inversión AEC

En el lado opuesto, La Rioja necesita 226 millones, Cantabria 256 y Madrid 288, cifras más reducidas por el menor tamaño de sus redes.

En número de kilómetros deteriorados, a Castilla y León le siguen Castilla-La Mancha (7.387 km), Andalucía (6.974), Aragón (5.848) y Galicia (4.410). Las comunidades con menor impacto son La Rioja (1.028 km), Madrid (1.091) y Cantabria (1.141).

Aunque Castilla y León encabeza la lista por extensión afectada, la AEC señala que Aragón presenta la red en peor estado relativo, con un 68% de sus carreteras en condiciones críticas. Mal de muchos…

En términos de déficit de mantenimiento, Aragón registra 150.632 euros por kilómetro, seguida de Castilla y León (139.253) y Galicia (135.477). La media nacional es de 117.493 euros por kilómetro, con Madrid (72.408) y Comunidad Valenciana (74.339) como las que menos déficit acumulan.

Una situación “grave” en toda España

El informe advierte de que el estado de conservación de las carreteras en España es “grave”. La inversión necesaria ha crecido un 42,7% respecto a 2022, batiendo récords. De los 13.491 millones, 4.721 se destinan a la Red de Carreteras del Estado y 8.770 millones a la red autonómica y foral.

“Últimamente se ha generalizado en las carreteras españolas una nueva señal que advierte del mal estado del firme. Se puede ver en vías convencionales, pero también en la red de alta capacidad. La situación es grave, pero no parece que pueda resolverse con carteles de advertencia”, alertan desde la AEC.

a DGT ha identificado varios puntos negros en la comunidad, definidos como tramos donde se han registrado tres o más accidentes con víctimas en un año. Estos son algunos de los más peligrosos, según se desprende de un estudio realizado por la Fundación RACE.

Las provincias de Zamora, Ávila y Soria presentan algunas de las carreteras con firmes más deteriorados, con grietas, baches y falta de visibilidad nocturna. La N-122 a su paso por Toro o la CL-605 entre Medina del Campo y Olmedo son ejemplos claros de carreteras que necesitan una intervención urgente.

Deficit por km AEC

Más ejemplos de algunas de las peores carreteras según la propia experiencia de los conductores son la CL 615 (Sahagun-Guardo), la CL 626 (Guardo-Cervera de Pisuerga), la N 630 (la Robla-Pajares), N 625 (Cistierna-Riaño) o la famosa N 601 (tramo autovía, Medina de Rioseco-limite provincial con León).

Puntos peligrosos

Por su parte, el tramo más peligroso de Castilla y León se sitúa en la provincia de Segovia, en la N-110, entre los kilómetros 154 y 162, a la altura de la localidad de Gallegos.

A-6 (León): Un tramo que se encuentra a la altura de La Bañeza, por alta densidad de tráfico pesado y mala visibilidad en condiciones climatológicas adversas.

Otra zona negra de Castilla y León se encuentra en Soria, en la N-111, entre los kilómetros 234 y 244, a la altura de Garray.

N-630 (Salamanca): entre Guijuelo y Béjar, por curvas cerradas y firme irregular.

CL-626 (Burgos): tramo entre Medina de Pomar y Villarcayo, donde se han producido múltiples colisiones frontales.

A-62 (Valladolid): especialmente a la altura de Tordesillas, con alta concentración de tráfico y numerosos accidentes por alcance. Sin ir más lejos, esta operación salida de Semana Santa ha vivido ya retenciones por culpa de un accidente.