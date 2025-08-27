Castilla y León se encomienda al cielo para acabar con los incendios: "Temperaturas en acusado descenso"

Castilla y León afronta estos días con la mirada puesta en el cielo, al igual que los agricultores en el mes de mayo. Tras jornadas críticas marcadas por los incendios forestales, el parte meteorológico trae un atisbo de alivio, que no es poco después de lo mal que se está pasando.

Se prevé un acusado descenso de las temperaturas y un aumento progresivo de la nubosidad, factores que podrían contribuir a frenar la propagación de las llamas en las zonas más castigadas. Todos rezan por ello.

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia probabilidad de lluvias y tormentas en áreas de la Ibérica, mientras que el viento soplará flojo a moderado del norte y noreste en la mitad septentrional, y del suroeste y oeste en el resto.

Un comportamiento que, de confirmarse, podría jugar a favor de los trabajos de extinción. Aunque es cierto que la estimación de lluvia es más por la zona de Soria, aunque se espera que se pueda extender.

Para el jueves, por ejemplo, en el tercio norte y este, habrá intervalos nubosos, con alguna nubosidad de evolución sin descartar lluvias y chubascos débiles en el norte y este. Temperaturas en descenso, localmente notable en puntos del sur y este. Predominará el viento de componente oeste, flojo o moderado.

Situación para este miércoles

Aunque las mejores noticias podrían llegar el viernes. Para este día, se estiman intervalos nubosos, con lluvias y chubascos, que podrían ir con tormenta, sobre todo en el norte, y es aquí donde puede servir para la necesitada provincia de León.

Temperaturas mínimas en ligero descenso, y máximas en ligero ascenso. Predominará el viento de componente oeste, flojo o moderado.

Sigue el riesgo

Pese a ello, el riesgo de incendios forestales sigue siendo muy elevado. En este caso, es extremo en el norte y oeste de la comunidad, muy alto en el centro y más bajo únicamente en la franja oriental.

Una situación que mantiene en alerta a las brigadas y obliga a la ciudadanía a extremar las precauciones, tal y como adelantó ayer martes la Junta extendiendo tres días más de alarma extrema, en especial en las provincias de León y Zamora.

En las zonas donde aún persisten los fuegos, la esperanza se deposita en la meteorología. La bajada del mercurio y las posibles precipitaciones son vistas como la mejor ayuda para aliviar el terreno y dar un respiro en estas temibles semanas que está padeciendo la Comunidad.