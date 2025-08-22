Virginia Barcones, la hija política de Tudanca y Marlaska casada con un militar, a la que el PP llama "pirómana"

Virginia Barcones, nacida el 6 de junio de 1976, no tiene pelos en la lengua. Quizás por eso de haber nacido en Berlanga de Duero (Soria), pueblo cercano a 900 habitantes, algo que lleva a mucha honra, es directa, sin filtros y campechana.

Sin embargo, la actual directora general de Protección Civil y Emergencias se ha convertido en el centro de todas las miradas después de hacer estallar al PP al hablar de la gestión de los incendios que asolan media España.

El Partido Popular le ha tildado de “pirómana”. Algo que ha provocado que sea ella la que se encienda. Casi como en el paso del fuego, un rito ancestral típico de su adorada provincia soriana donde vuelve siempre que puede. A Barcones le gusta lo de hacer equilibrio con las emergencias.

Barcones está casada con un Raúl, un militar y es madre de un niño adolescente llamado Guzmán. Ella es la hija de Paco, un carpintero y de Salud, una ama de casa de la España Vaciada. Desde joven vio que su vocación era el servicio público, por lo que pronto se metió en los despachos del Ayuntamiento de Berlanga de Duero, su pueblo.

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones. Europa Press

Y poco a poco se fue haciendo un hueco siendo diputada en la Diputación Provincial de Soria entre 2007 y 2015, siempre con la bandera de la políticia municipal en su mano.

Hasta que llegó Luis Tudanca a su vida, el que fuera secretario general del PSOE en Castilla y León, y que se atrevió a enfrentarse a Pedro Sánchez con unas primarias. El burgalés, hoy cómodamente en el Senado. ha sido la persona que más ha confiado en ella y la reclutó para las elecciones autonómicas de 2015 y de 2019.

Barcones junto a Lauis Tudanca ICAL

Además de confiar para ser viceportavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes donde ya hacía gala de su poderío al hablar."Gracias Luis por creer en mí, y dejarme crecer a tu lado, tu ejemplo es mi motor", le dedicó estas palabras en su discurso cuando fue nombrada delegada.

Luego llegó su momento como máxima representante del Gobierno de España en Castilla y León donde repitió cargo, algo que no suele ser habitual en política. "Esto demuestra que es buena en lo que hace", relatan a EL ESPAÑOL Castilla y León fuentes cercanas.

Desde diciembre del año 2023 ejerce como directora general de Protección Civil y Emergencias, eso en sustitución de Francisco José Ruiz Boada.

Un cargo al que llegó tras ser nombrada por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, otro de sus principales valedores y segundo padrino, aunque su amistad data solo desde el año 2018. Aunque fue un amor a primera vista.

"Gracias a ella el Gobierno de España escucha la voz de los castellanos y leoneses", afirmó el ministro en una mesa redonda donde hizo las veces de padrino. Ella le devolvió el piropo, "para mí es un referente".

De ella destaca que ha dedicado "toda su vida profesional en favor del servicio público". Quizás ese municipalismo que mamó desde joven le hizo repetir puesto como Delegada del Gobierno.

Sin embargo, su amistad y cercanía con su valedor burgalés no gustó tanto. Según las fuentes consultadas por este medio, su marcha a Protección Civil se interpretó como una "patada hacia arriba" para quitarla de Castilla y León una vez que Tudanca empezó a ser incómodo en Ferraz. Es decir, no parecía ser muy del agrado del sector Óscar Puente y Alfonso Cendón.

La exdelegada del Gobierno en Castilla y León Virginia Barcones junto al ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el acto de toma de posesión del nuevo delegado, Nicanor Sen. Miriam Chacón ICAL

Al son de Sabina y Serrat

Y todo esto mientras escucha a Joaquín Sabina y Serrat. Ella siempre se lo pide a los chóferes de los coches oficiales, aunque solo escucha, pues reconoce que canta fatal. Eso sí, reconoce que es de "pueblo" y por lo tanto, bailonga de verbena, como aseguran desde su círculo cercano.

Estos días la cosa anda caliente. Según el PP, Barcones ha acusado a las autonomías más dañadas por el fuego, Galicia, Castilla y León y Extremadura, de pedir “cosas imposibles” en materia de colaboración con el Gobierno central para extinguir los incendios. Ella se defiende y todos sus compañeros de partido también.

Es algo que no está dispuesta a aceptar y para eso saca su casta soriana. "Me está acusando de un delito, está diciendo que soy una delincuente, ¿hasta dónde vamos a llegar?", ha lamentado en una rueda de prensa donde ella misma ha afirmado que físicamente estos días están siendo muy duros.

Y es cierto, la soriana ha perdido varios kilos y en su cara se refleja la carga de trabajo y la tensión acumulada de los últimos días. Pero aún tiene fuerzas para defender su gestión y la de su Gobierno sin morderse la lengua.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicesecretaria general del PSCyL, Virginia Barcones, y el secretario general, Luis Tudanca, en un acto en la capital soriana en 2022 Concha Ortega ICAL

La soriana reconoce que estas semanas están siendo duras y en los últimos 12 días ha hecho "todo lo habido y por haber por ayudar, sumar esfuerzos y para que todo funcione bien".

Por eso ha cuestionado que se ponga en duda su trabajo con descalificaciones de ese tipo. "La gestión está clara y el dato mata algunos relatos. Los datos están encima de la mesa y lo que yo digo se sustenta en informes y en las comunicaciones al centro nacional de alertas y emergencias", afirmó hace unos días

Fruto de esa espontaneidad de la que presume, llega a decir que "cualquiera que se dedique a gestionar emergencias y sepa lo que se tiene entre manos sabe que mover bulldozers no se hace en diez minutos o que mover medios aéreos no se hace en cinco".

Su sueldo

Y todo esto por 105.000 euros anuales, es decir una media de 7.500 euros al mes, según el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.

Este carácter aguerrido, tan castellano, es algo que no es nuevo. En toda su vida política, casi entera porque no se le conoce trabajo en empresa privada, siempre ha demostrado que se crece ante las adversidades y que no se amilana.

La verdad es que nunca pensó que le iba a tocar lidiar con dos de las mayores desgracias ocurridas en España en los últimos años: la dana y los atroces incendios de este verano.

En la dana

Durante la catástrofe en Valencia también se vio envuelta en polémica. Barcones comentó que el sistema de alertas por móvil (ES-Alert) “estaba en pleno funcionamiento” y que comunidades como Andalucía, Murcia o Cataluña llegaron a activarlo hasta 22 veces durante la dana, desmintiendo así algunas críticas sobre su disponibilidad.

Pero lo más duro llegó al comienzo de la tragedia. Fue acusada por haber viajado a Brasil el 29 de octubre, el día que empezaron las lluvias, justo en el momento en el que la Agencia Estatal de Meteorología había emitido la alerta por las fuertes lluvias que azotaban en Valencia.

¿Quién es?

La formación de la soriana es de licenciada en Derecho por la UNED, aunque en la página web del Gobierno no ofrecen fechas. Es funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional, subescala Secretaria – Intervención.

Pero también ha sido secretaria - interventora de diversos ayuntamientos, vicesecretaria general de la Subdelegación del Gobierno en Soria entre 2009 y 2012, concejala del Ayuntamiento de Berlanga de Duero y diputada en la Diputación Provincial de Soria entre 2007 y 2015.

Allí se convirtió en el ariete dialéctico de su idolatrado Luis Tudanca, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. En el primer mandato de Pedro Sánchez fue designada delegada del Gobierno en junio de 2018 hasta 2019, cuando fue cesada para ser cabeza de lista por Soria en las autonómicas de 2019. Luego volvió.

Barcones, siendo ya la directora general de Protección Civil y Emergencias, en una concentración motera ICAL

Barcones siempre ha ocupado un lugar destacado en el organigrama del PSOECyL, hasta que Marlaska decidió que recayera en ella la responsabilidad de gestionar las emergencias en España.

Ariete contra PP-VOX

Fue dura, muy dura, con el pacto entre Vox y PP para la Junta, primero en España entre las dos formaciones. “Lo que está ocurriendo en Castilla y León me produce vergüenza, estamos en boca de toda España", dijo en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León.

Es también una gran defensora del pacto contra la violencia de género y por eso se declara feminista. “La Junta de Castilla y León recibe fondos del pacto de Estado contra la violencia de género. No tiene sentido recibir fondos para erradicar la violencia de género y desde las instituciones estar abriendo puertas y rendijas para blanquearla”, afirmó alto y claro.

Barcones reclamó también públicamente al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que condenara los ataques a la libertad de prensa y denunció que “no puede seguir permitiendo que estén al frente de la Junta personas que nos avergüenzan a todos y no representan a la gente respetuosa”.

Ante protestas no comunicadas frente a sedes socialistas en Valladolid, Barcones denunció el “hostigamiento” a una periodista y lo calificó de “tremenda irresponsabilidad”.

Como delegada del Gobierno en Castilla y León también tuvo que tragarse el sapo de la ley de amnistía otorgada por el gobierno de Pedro Sánchez a los políticos independentistas catalanes.

“Primero se lean la ley de amnistía antes de opinar”, aseveró para luego llamar a la “serenidad”, la “concordia” y el respeto institucional, destacando que España es un país “garantista” regido dentro del marco constitucional