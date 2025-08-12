Este municipio es el horno de Castilla y León en una ola de calor que se va pero volverá: casi 43 grados

Castilla y León ha vivido este pasado lunes 11 de agosto una de las jornadas más sofocantes del verano, con temperaturas que rozaron los 43 grados en varios puntos de la comunidad, según datos provisionales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La AEMET ha señalado que estas cifras corresponden a datos provisionales pendientes de validación.

Se espera que las temperaturas desciendan a partir de hoy, lo que pondrá fin a la actual ola de calor. No obstante, el respiro será breve: a partir del jueves los termómetros volverán a subir, anticipando nuevos días de intenso calor en la región.

La estación automática de Candeleda (Ávila) encabezó el ranking con 42,8 ºC a las 16:50 horas.De esta manera, el municipio abulense se convirtió en la sartén de la Comunidad durante este caluroso lunes.

Seguida muy de cerca por Miranda de Ebro (Burgos), que alcanzó los 42,6 ºC a las 16:10 horas.

Temperaturas máximas del lunes 11 de agosto

En tercer lugar, Vitigudino (Salamanca) registró 41,8 ºC, mientras que Saelices el Chico (41,1 ºC) y Medina de Pomar (41,0 ºC) completaron las primeras posiciones.

Otras localidades que superaron la barrera de los 40 grados fueron Morales del Toro y Zamora capital (ambas en torno a los 41 ºC), así como Cuéllar (40,3 ºC), Fuente el Sol en Valladolid (40,1 ºC) y Cebreros (39,7 ºC).

Pese a que el alivio térmico será temporal, las autoridades recomiendan mantener las precauciones habituales frente a las altas temperaturas.