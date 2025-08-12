Mañueco convoca a sus consejeros para iniciar la reconstrucción y defiende la gestión: “La respuesta ha sido inmediata”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido una rueda de prensa esta mañana tras la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) autonómico, en la que se ha analizado la situación de los incendios forestales que continúan activos en las provincias de León y Zamora.

En primer lugar, Fernández Mañueco ha agradecido el intenso trabajo de todos los efectivos desplegados en la extinción de los incendios, destacando la colaboración institucional que, según ha afirmado, “está funcionando correctamente”.

En este sentido, ha reconocido el papel de técnicos, administraciones públicas, ayuntamientos, diputaciones, consejos comarcales, el Gobierno de España, el ejército y la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como el apoyo recibido de otras comunidades autónomas como Galicia, Asturias, Madrid, Extremadura y del país vecino Portugal.

El presidente ha mostrado solidaridad una vez más, como ya hiciera anoche y el consejero Quiñones, con los vecinos afectados y ha asegurado que “no les vamos a dejar atrás”, comprometiéndose a ser “rápidos y generosos en la respuesta” hacia ellos.

Respecto a la situación concreta en las localidades afectadas, ha informado del levantamiento del desalojo en cuatro municipios de León, donde han podido regresar 665 personas, aunque en Peñalba de Santiago continúan entrando decenas de vecinos. Actualmente, unas 2.520 personas permanecen confinadas en la provincia leonesa.

Así lo informó este martes el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tras la reunión del CECOPI autonómico celebrada en León, en la que además se acordó el levantamiento del desalojo en los municipios de Yeres, Las Médulas, Orellán y Carucedo, además de los confinamientos de Borrenes y La Chana, de forma que un total de 665 personas salen del desalojo.

Sobre las condiciones atmosféricas, el presidente ha señalado que son complicadas y cambiantes, lo que genera preocupación, aunque ha confiado en el despliegue profesional en las diferentes provincias para aprovechar las “ventanas de oportunidad” que se abran.

Mañueco ha adelantado que mañana por la mañana mantendrá una reunión con miembros del Gobierno autonómico para analizar las actuaciones necesarias, en especial la restauración de viviendas e instalaciones públicas en Las Médulas, sin que esta reunión tenga formato de Consejo de Gobierno.

Nivel 3

En relación con el nivel 3 de alerta, el presidente ha aclarado que “en el Cecopi autonómico nadie ha decidido que haya nivel 3” y que “no se ha planteado en los órganos responsables” la declaración de esta situación.

Preguntado por la ausencia del consejero de Medio Ambiente en determinados momentos, Mañueco ha defendido la labor del consejero, afirmando que “siempre está al pie del cañón” y que tras conocer la gravedad de la situación se trasladó inmediatamente a Ponferrada para coordinar actuaciones.

“A todos nos puede pillar en un determinado sitio, pero la respuesta ha sido inmediata”, ha defendido.

Al igual que él por no dar explicaciones hasta tres días después. “Según cómo se cuente. Yo ayer estuve en Zamora en Cecopi autonómico, cuando pase de provincia tuvimos una reunión a las 11 de la noche, hoy en León, mañana en mi despacho trabajando, quien ha estado trabajando es el operativo y eso es lo importante”.

Respuesta a Puente

En cuanto a las críticas recibidas, especialmente las realizadas por el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que calificó de “sinvergüenza” la gestión del presidente, Mañueco ha respondido que “no todos somos como Óscar Puente” y ha rechazado entrar en polémicas, lamentando el uso político “frívolo” del sufrimiento de las personas afectadas.

Mañueco ha realizado un llamamiento a la colaboración ciudadana, insistiendo en la importancia de seguir las instrucciones oficiales para garantizar la seguridad de todos.

Ha destacado además la labor ciudadana en la prevención y lucha contra los incendios y ha anunciado la detención de una persona presuntamente vinculada al incendio de Mombeltrán (Ávila), subrayando que “detrás de la mayoría de estos incendios está la mano humana”, como en el caso ocurrido esta madrugada en Gordón (León).

Finalmente, el presidente ha insistido en la importancia de la responsabilidad y la tranquilidad para evitar una mayor gravedad en los incendios, asegurando que “todo tiene reconstrucción menos la vida humana”.

Ha expresado un cierto optimismo en las zonas de León y parte de Zamora, aunque ha manifestado preocupación por la situación en la comarca de Las Puercas.