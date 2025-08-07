El lugar de Castilla y León que se resiste a la ola de calor: registra la temperatura más baja de España

Lo que antes era verano ahora es ola de calor. Y Castilla y León, como el resto de España, vive la segunda y parece que se prolonga en el tiempo. Sin embargo, todavía queda un reducto de frescor en esta Comunidad.

En una jornada marcada por una intensa ola de calor que mantiene a toda Castilla y León bajo avisos por altas temperaturas, el Puerto del Pico (Ávila) ha sorprendido esta mañana al registrar la temperatura más baja de toda España.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a las 06:50 horas se alcanzaron tan solo 7,5 grados en esta zona de montaña abulense.

Este contraste térmico se produce en un contexto de alertas amarillas y naranjas en toda la Comunidad, con máximas que podrían alcanzar los 39 grados en algunas zonas, especialmente en la meseta de Valladolid y Zamora, que se encuentran en aviso naranja.

En el resto del territorio, se prevén temperaturas máximas entre 36 y 38 grados, bajo aviso amarillo.

Pronóstico para hoy jueves

Para este jueves, la Aemet prevé un día mayormente despejado, aunque no se descartan nubes de evolución por la tarde en áreas montañosas del sur de la región, con posibilidad de chubascos aislados y tormentas ocasionales.

Las temperaturas seguirán en ligero ascenso, especialmente en el noreste, mientras que los vientos serán flojos y variables, predominando los suroestes durante la tarde, con intervalos moderados.