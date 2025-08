Castilla y León lamenta que siga sin tener información sobre el reparto de menas a falta de tres semanas para su llegada

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha denunciado de nuevo este lunes la falta de información y coordinación por parte del Gobierno central respecto al reparto de menores migrantes no acompañados.

Durante una visita a un itinerario prelaboral para personas en riesgo de exclusión en el sector del comercio, en Valladolid, Blanco insiste en que la Junta no ha recibido "ninguna novedad" ni detalles sobre cuándo, cómo o en qué condiciones llegarían los 197 menores que, según el Ejecutivo, serían trasladados a la comunidad.

"Dicen que son 197, pero no sabemos cómo vendrán, ni cuándo, ni se han puesto en contacto con nosotros para nada más", afirmó la consejera, subrayando que se trata de menores y que es necesario un procedimiento adecuado, con garantías legales en el traspaso de la tutela o la guarda.

Blanco recordó que Castilla y León ya recurrió ante el Tribunal Constitucional el real decreto ley aprobado por el Gobierno para repartir a los menores no acompañados entre las comunidades autónomas, y ha anunciado que también recurrirá el reglamento que lo desarrolla.

"Lo hemos dicho siempre, el Gobierno no tiene una política migratoria. Es necesario un enfoque de Estado, con control de fronteras, medidas en origen, y sobre todo con consenso entre territorios", declaró.

Asimismo, ha lamentado de nuevo la desigualdad en el reparto entre comunidades. Según los últimos datos conocidos, al País Vasco no se le asignaron menores, mientras que Cataluña recibiría 31 y Castilla y León 197. "No sabemos de dónde han sacado esas cifras. Se las hemos preguntado en cada reunión y no nos han respondido", insistió.

Por último, Blanco reclamóa al Ejecutivo que asuma sus competencias en materia de inmigración y que, como primer paso, se haga cargo de los 1.200 menores solicitantes de asilo que aún permanecen en Canarias.

"El Tribunal Supremo ya instó hace meses al Gobierno a asumir esa responsabilidad y aún no lo ha hecho", recordó.