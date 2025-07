El PSOECyL denuncia que las ayudas al alquiler de la Junta dejan fuera "a más del 30% de los solicitantes"

La secretaria de Vivienda y Fomento de la Ejecutiva del PSOE de Castilla y León, Ana Casado, ha denunciado este lunes que las ayudas al alquiler de la Junta de Castilla y León dejan fuera "a más del 30% de los solicitantes" y ha lamentado la "mala gestión" de las subvenciones al arrendamiento por parte del Gobierno autonómico y la "nefasta regulación" de las convocatorias.

"No podemos reducir las plenas competencias que tiene la Comunidad, asumidas en el artículo 70 del Estatuto, a unas meras ayudas al alquiler. Las plenas competencias nos tienen que servir para algo más", ha señalado.

Y ha recordado que estas ayudas "son convocatorias anuales que se publican porque la Junta tiene firmado un convenio con el Gobierno para financiar, por medio de 78 millones que pone el Gobierno frente a 23,7 que pone la Junta, una serie de líneas de ayudas del plan estatal, por eso sacan la convocatoria anual".

"De estas ayudas que tanto se vanagloria la Junta tenemos que destacar la mala gestión que hace de ellas y la nefasta regulación de las convocatorias, deja fuera a más del 30% de los solicitantes. Entre esos solicitantes están colectivos de especial protección como los jóvenes", ha señalado.

Y ha alertado de que "si quieren alquilar una vivienda protegida para jóvenes en cualquier capital de provincia están excluidos de la convocatoria y si alquilan una vivienda de 70 metros con garaje y trastero el precio del alquiler es superior al límite máximo de 550 euros".

"Mañueco nos ha dicho en las Cortes que la vivienda no es un problema en la Comunidad y obvio que no es un problema para quien no quiere enfrentarse a él y elude el desarrollo de un instrumento que sea capaz de verificar esta situación, que además está obligado a hacerlo por la Ley de Vivienda de Castilla y León", ha zanjado.