El trámite definitivo de la UE para rebajar la protección del lobo: se modifica el estatus para poder cazarlo al norte del Duero

El Consejo de la Unión Europea aprobó este jueves la rebaja de la protección del lobo de manera definitiva. Así, los 27 países ratificaron modificar el estatus de protección de "estrictamente protegido" a "solamente protegido".

Este cambio de normativa se publicará en el diario oficial de la Unión Europea durante los próximos días y entrará en vigor a los 20 días de su publicación.

Precisamente, el pasado 8 de mayo el Parlamento Europeo respaldaba la propuesta de la Comisión Europea para rebajarlo. De este modo, se permite cazar, concretamente en Castilla y León, al norte del río Duero.

Una medida que supone una modificación de la Directiva de Hábitats, que ha sido aprobada con 371 votos a favor, 162 en contra y 37 abstenciones. Una decisión que supone un último trámite para rebajar la protección.

Una iniciativa que fue impulsada por la Comisión Europea tras una petición de las administraciones regionales, entre ellas la Junta de Castilla y León, y del sector ganadero.

De este modo, desde la Administración autonómica se congratulaban al conocer la decisión de la Comisión Europea y, además, pedían al Gobierno de España que "reflexione" y que no se mantenga al margen de una postura que responde "más a criterios ideológicos".

La modificación legislativa salió adelante con el voto a favor de todos los Estados miembros excepto las abstenciones de España y Bélgica, a las que también se ha sumado Polonia, que es el país que hace de árbitro porque ostenta la presidencia del Consejo de la Unión Europea.

El argumento de los estados es que el estado de conservación del lobo ha mostrado una tendencia positiva en las últimas décadas. Además, según los últimos datos disponibles, se estima que los lobos mataron al menos 65.500 cabezas de ganado cada año en la Unión Europea.

Una decisión positiva para Castilla y León, que sigue con la puerta abierta a que la modificación permita autorizar la caza del lobo también al sur del Duero, donde actualmente está prohibida por normativa.

El consejero ya anticipaba que la Junta "no renuncia" a que acabe ahí y que quiere convencer al Gobierno de que "sea aliado de Castilla y León y no adversario", por lo que hizo un llamamiento al Ejecutivo central para que se sume a esta posición "mayoritaria y no se quede aislado en posiciones ideológicas".