Carvajal carga contra Ortega Smith por su polémica con Vox Valladolid y la ZBE y Carnero pone el foco en Europa

La polémica saltaba este lunes, cuando Javier Ortega Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y diputado en el Congreso, tildase en un acto en la ciudad del Pisuerga de "error garrafal" que su partido en Valladolid aprobase la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Este martes, tanto el alcalde, Jesús Julio Carnero (PP), como la teniente de alcalde, Irene Carvajal (Vox), le han contestado.

Ha sido en diferentes términos y maneras, pero han venido a decir lo mismo. Carnero ha preferido no entrar en los problemas de partido de sus socios de gobierno y ha asegurado no estar preocupado porque se sientan presionados desde Madrid, pero ha defendido que el Ayuntamiento de Valladolid lo que está haciendo es "cumplir con la legalidad", además de cargar contra Europa, en respuesta a pregunta de este periódico.

Más dura ha sido Carvajal, quien, a pesar de asegurar al principio que no iba a valorar las declaraciones de su compañero de partido, sí ha tenido palabras y dardos directos contra Ortega Smith. En este sentido, le ha señalado que "como jurista hay una obligación legal que tiene que conocer".

De igual manera, ha recordado que el pacto de gobierno está redactado por PP y Vox, "no por los cabezas de lista" y que Ortega Smith forma parte de ese Comité Ejecutivo Nacional. "Si tiene algún problema con ese pacto debería haber dimitido (Ortega Smith) o haberlo expresado en el Comité Ejecutivo Nacional", ha subrayado rotundamente.

Carnero ha querido resaltar que la ZBE de Valladolid es "fruto del trabajo del equipo de Gobierno" en cumplimiento "de la legalidad impuesta" con la Ley 7/2021, aprobada por el Congreso de los Diputados. Negándose a valorar las palabras de Ortega Smith, el regidor sí ha tenido mensaje claro contra la Unión Europea.

"Cuestión distinta es que si usted me pregunta si me acaba de convencer o no esa legalidad, yo tenga mi propio criterio", ha matizado. Y lo tiene, desde luego, ya que ha apuntado rotundamente que "Europa debe de hacer las cosas de otra manera si quiere garantizar el futuro".

"De esta manera, Europa está entrando en una situación incomprensible, lamentable desde el punto de vista de las respuesta que tenga que dar a la ciudadanía", ha sentenciado.

Una idea que ha sido compartida por su socia de gobierno, Irene Carvajal, quien ha tildado de "injusta" dicha ley, pero que ha defendido que como Ayuntamiento tiene que cumplirse. Además, ha argumentado que lo están haciendo para que sea "lo menos lesiva posible" para los vallisoletanos y ha incidido en que hay un ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, en referencia a Óscar Puente, que "nos amenaza explícitamente con retirarnos los fondos europeos que él recibió y se gastó y además retirar también las bonificaciones y ayudas al transporte público".

En este sentido, Carvajal ha defendido que desde Vox se impuso la derogación de la ZBE de Puente y se redactó una nueva partiendo "de una ley que no nos gusta y creemos que es injusta", ha insistido. Asimismo, ha destacado que se redujo la superficie de 3 kilómetros cuadrados a 700 metros cuadrados, discurriendo la mayor parte por zonas peatonales.

"Además, implementamos el número de excepciones permanentes para poder entrar en la ZBE, lo que hace que Ecologistas en Acción indique que eso va a afectar a menos del 1% de los vehículos", ha subrayado.

De igual manera, Carvajal ha pedido al Congreso, "que es el único que puede derogar la Ley 7/2021, del que el señor Smith es diputado, que sigan el ejemplo de la Asamblea Nacional Francesa y se deroge una ley que es injusta".

Volviendo a su compañero, Carvajal ha justificado la presencia de Ortega Smith en Valladolid este pasado martes con la presentación de un libro de Javier Burrieza sobre el bisabuelo de este, Juan Ortega y Rubio, por lo que "se invita a todos los descendientes del protagonista".

En este sentido, parafraseando a Miguel de Cervantes, la teniente de alcalde de Vox ha señalado que "es de bien nacido ser agradecido y el agradecimiento debe ser bidireccional", evidenciando que las palabras de su compañero no han sentado para nada bien en el seno de Vox Valladolid.