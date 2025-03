La pillada a los procuradores del PSOECyL tendrá consecuencias: Martínez exige “una asunción de responsabilidades"

El PSOE de Castilla y León vive, uno más, un episodio convulso. La llegada de Carlos Martínez a la secretaría general no ha servido, todo lo contrario, para que las aguas vuelvan a su cauce después que los últimos años de Luis Tudanca se hayan vivido en la continua marejada.

El episodio de los micro abiertos no se va a quedar en una mera anécdota. Este pasado miércoles, los procuradores Ana Sánchez, José Luis Vázquez, Diego Moreno y Alicia Palomo, realizaban unas duras críticas durante la primera sesión del debate del estado de la Comunidad, contra Carlos Martínez y contra el ministro Óscar Puente, unas críticas que el también alcalde de Soria ha catalogado de "un mayúsculo error" y por las que ha pedido que se haga una “asunción de responsabilidades”.

El líder de los socialistas castellanos y leoneses no ha aclarado cuál será esta responsabilidad, pero no se descarta que haya salidas de la Ejecutiva autonómica, que en este caso sería de José Luis Vázquez, procurador de Segovia, y que tras el Congreso celebrado hace unas semanas en Palencia es el actual secretario de Desarrollo Sostenible. El resto no forma parte de la Ejecutiva.

Para Carlos Martínez, en unas declaraciones realizadas esta mañana ante los medios sorianos, "tiene más gravedad que esta pillada haya sucedido en el Pleno de las Cortes".

“Es un mayúsculo error y que desde luego como cualquier error, tiene que tener una asunción de responsabilidades y de asunción de consecuencias y en esa línea estaremos y vamos a estar el Partido Socialista de Castilla y León dando la importancia que tienen”, ha asegurado Martínez.

José Luis Vázquez y Alicia Palomo durante la sesión de esta mañana en las Cortes

“Yo creo que todos somos conscientes en cualquier tipo de trabajo que los responsables, la dirección de los grupos nunca están exentos a las críticas y creo que tenemos que tomarlo desde ese punto de vista también”, ha afirmado, lamentando que estos capítulos dan aire al Partido Popular para que no se hable de las necesidades que tiene esta Comunidad.

Para proseguir: “Eso no quiere minimizar las responsabilidades, ni quiere decir que no es un error, lógicamente, pero hay que entender que las críticas que vayan dentro de los grupos políticos y en el Partido Socialista, lo hemos dicho siempre, existen y existirán normalmente mientras no señalamos un partido de pensamiento único que sería lo peor que nos tendría que pasar”.