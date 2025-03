"Al que quiera emprender hay que ponerle facilidades, no más normas": Leticia Mingueza, presidenta de ATA CyL

Faltan emprendedores y sobran muchas normas: "Estamos en un maremágnum normativo, y Castilla y León no para de perder emprendedores". Y así lo sentencia la presidenta de ATA Castilla y León, Leticia Mingueza, en una entrevista a este medio desde su despacho ubicado en Valladolid.

Mingueza recibe a El Español - Noticias de Castilla y León para tratar los principales retos a los que se enfrentan los autónomos en Castilla y León, y en España. "Estamos ante un goteo de autónomos. Desde hace más de 10 años la Comunidad está perdiendo emprendedores", asegura preocupada.

Actualmente Castilla y León cuenta con 182.744 autónomos y Valladolid con 34.353. Unas cifras inferiores a las correspondientes al año 2024, demostrando así en datos reales la gran preocupación de la presidenta.

"A datos de febrero de 2024, es decir, justo hace un año, teníamos 1.873 autónomos más, casi 1.900 autónomos más. Vamos a una media de unos 2.000 autónomos al año de pérdida prolongada por todo ese tiempo", sentencia.

Un dato que despierta su interés para que la situación mejore, haya más emprendedores, y Castilla y León registre cada vez más autónomos. "Es importante alertar de esto. Y siempre que tenemos la oportunidad, lo decimos… vamos a perder más".

La presidenta de ATA Castilla y León, Leticia Mingueza, posa durante una entrevista con El Español - Noticias de CyL

Sin duda, la principal razón por la que la presidenta cree que continúa con un goteo incesante de autónomos es por la cantidad de normativas con las que cuentan. "Habría que ir por la vía contraria. Al que quiera emprender, hay ponerle facilidades, porque al final un autónomo presta servicios a la población, presta servicios a otras empresas, generan empleo, porque son potenciales generadores de empleo", indica.

Tal y como justifica, falta motivación porque el empresario ve cada vez más dificultades": "Si vamos generando normas, en vez de facilitar el camino, los jóvenes deciden que prefieren otro camino".

Y sin duda, la traba es que cada día hay un trámite más que hay que hacer o una gestión más que hay que hacer: "Hay un cambio de normas diario".

Otra de las razones a las que apunta Mingueza es porque el grueso de autónomos de la Comunidad corresponde a aquellos que tienen una edad comprendida entre 45 y 55 años. Es decir, son hijos del baby boom, por así decirlo. Emprendedores que tienen una jubilación a 10-20 años vista.

Lo que preocupa a la presidenta es lo que ocurrirá cuando toda esa gente se jubile y cause baja de manera natural si no hay un relevo generacional. "Detectamos que los jóvenes cada vez tienen más la cultura del funcionariado, y poca cultura del emprendimiento", señala.

Impulso emprendedor

Mingueza asegura que algunas de las claves en las que se centran es en implementar talleres, jornadas desde los colegios, e incluso en la Formación Profesional. Unas actividades centradas en el impulso para los más jóvenes, y dar a conocer las oportunidades que puede llegar a proporcionar ser emprendedor.

"No debemos pintar el camino del autónomo como un camino de rosas, porque no lo es, pero sí dar a conocer qué es emprender, hacer un plan de empresa, y enseñar las actividades que se pueden realizar", indica.

El objetivo es generar referentes en los jóvenes y plantearles el emprendimiento como una posibilidad real de montar su propia empresa, montar su propio negocio, en ocasiones, con una inversión muy "pequeña".

Año 2025

Respecto a las diferencias del 2024 con el 2025, la presidenta asegura que la previsión de cómo va a ir este año es que continuará registrándose un goteo, y seguirán las bajas de los emprendedores.

Generalmente, los años se van comportando de una manera similar, indica, al mismo tiempo que recuerda que es habitual que según va llegando al Semana Santa haya un incremento que continúa hasta el verano, y luego baje de nuevo.

"Normalmente cerramos el año, por lo menos en los diez últimos años, con menos autónomos de los que lo empezamos. Entonces, sí que creo que es muy importante trabajar desde las administraciones el relevo generacional para facilitar, sobre todo también porque hay muchos negocios que se cierran, que siendo viables y rentables, se cierran por jubilación y se pierden", asegura.

Relevo generacional

La presidenta de ATA de Castilla y León tiene clara la medida necesaria que hay que poner en marcha para disminuir el impacto real del goteo de autónomos. Y es el relevo generacional en Castilla y León.

Por ello, tal y como indica, se van a poner en breve medidas de apoyo al relevo generacional, ya que en todas esas características de despoblación y de envejecimiento de la población de Castilla y León, la presidenta considera que es muy importante trabajar en esto.

Pérdida en el mundo rural

La pérdida de autónomos en el mundo rural, según indica, está relacionado con el envejecimiento de la población y la gran extensión rural con la que cuenta la Comunidad: "Los pueblos cada vez se vacían más y el autoempleo podría ser una herramienta y una palanca para facilitar la lucha contra la despoblación".

Tal y como indica, cuando hay negocios en el mundo rural como puede ser los bares, farmacias... se convierten en "imprescindibles" ya que dan "vida" al municipio: "Cuando se cierra ese bar del pueblo, como ejemplo, o la peluquería del pueblo, pues el pueblo empieza a morir un poquito."

Por ello, tal y como asegura, los jóvenes no quieren quedarse ya que no hay servicios. Por lo tanto, las administraciones tienen que favorecer este autoempleo.

Otro de los puntos clave es la digitalización. Algo que, según considera, ha venido para quedarse: "Como no subamos al carro de la digitalización, pues nos vamos a quedar en la cuneta. Todavía hay negocios que se llevan con una hoja y un bolígrafo. Es importante también que desde las administraciones se apoye esa digitalización de los negocios".

Conciliación y diferencias

Otro de los puntos clave en los que la presidenta quiere trabajar para fomentar el emprendimiento es la importancia de la conciliación. "El autónomo también tiene derecho a conciliar".

Señala que uno de los problemas es que cuando una autónoma es madre, tiene que dejar la actividad. Por ello plantea que se desarrollen ayudas y facilidades desde el inicio de la maternidad, tanto en la gestación como en el posterior proceso.

Respecto a la comparación con otras regiones, como puede ser Asia, la presidenta destaca que los emprendedores cuentan con muchas más facilidades y menos carga burocrática y normativa.

Reto de su vida

La presidenta destaca que el mayor reto al que se ha enfrentado en su vida ha sido el Covid: "No era presidenta entonces, pero sí que estaba vinculada con la asociación, y en aquel momento, cuando nos metieron a todos en casa, teníamos muchísima incertidumbre".

El trabajo que destaca que realizaron desde ATA fue atender a los autónomos, tanto socios como no socios, ayudarles, y darles un poco de luz: "Ya no solamente era una cuestión de salud, que era muy importante, y había situaciones complicadísimas de salud, como ha habido en todos los sitios, sino que también los negocios estaban cerrados, y había mucha gente que no tenía ingresos".

Consejos para nuevos emprendedores

El principal consejo que le daría es que se "informe y se asesore muy bien": "Es muy importante evaluar antes de lanzarse a la piscina, y saber si hay agua en la piscina."

Destaca la importancia de hacer un plan de empresa, una cuenta de pérdidas y ganancias, y poner sobre el papel las ideas que están en la cabeza.

"Es importante que alguien especializado en autónomos te asesore, que tú hagas tu propio plan de empresa, y que luego ese plan de empresa, alguien especializado en autónomos y alguien que tenga una visión objetiva, te lo revise", señala.