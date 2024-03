PP y Vox exigen la derogación de las políticas del Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 que "perjudican" al sector primario

PP y Vox han sacado adelante en el pleno de las Cortes de este jueves una iniciativa presentada por los de Juan García-Gallardo instando a la Junta a denunciar ante las instituciones europeas aquellas disposiciones incluidas en el Pacto Verde Europeo "que hayan ocasionado consecuencias negativas para la economía española", la derogación de todas las políticas inspiradas en el Pacto Verde Europeo y en la Agenda 2030 que "perjudiquen al sector primario" y favorecer "una verdadera conservación del medio natural y garantizar la soberanía alimentaria".

También se aboga en la iniciativa por revisar los acuerdos comerciales con terceros países para suspender "inmediatamente" aquellos que permitan la importanción de productos que no cumplan las exigencias fitosanitarias impuestas a los productores españoles y expresar el apoyo y respeto a las protestas y reivindicaciones del mundo rural. Una iniciativa que ha contado con el voto favorable de los 44 procuradores de PP y Vox y con el rechazo de la oposición.

El procurador de Vox David Hierro ha sido el encargado de presentar la PNL y ha denunciado que la narrativa sobre el cambio climático "se ha convertido en una pseudociencia porque el cambio climático son fenómenos cíclicos que no están bajo el control humano". "Desde el Foro de Davos se manejan una serie de intereses para implantarlos hasta en el último rincón de nuestras patrias y este es el caso del Pacto Verde Europeo, que no es otra cosa que la materialización de los intereses y beneficios de esas élites en perjuicio de nuestros agricultores y ganaderos y que afecta directamente a nuestra soberanía alimentaria", ha afirmado.

Hierro ha asegurado que las normas animalistas "estrangulan y hacen inviables las explotaciones ganaderas" y que pretenden convertir al mundo rural "en granjas de Playmobil y hacen que nuestro producto no pueda competir con el producto extranjero". "Vox lleva mucho tiempo señalando que el Rey está desnudo y la semana pasada veíamos como partidas de fresas procedentes de Marruecos infectadas con hepatitis A llegaban a España", ha recordado.

Por contra, ha señalado que desde el Gobierno de Castilla y León se está "luchando contra esa desigualdad" entre los productores españoles y extranjeros. "El vicepresidente y los consejeros de Agricultura e Industria hacen un apoyo incondicional y continuo a nuestros productores y este es el camino porque no queremos acabar comiendo harinas de grillo, carne sintética de Bill Gates ni fresas con aguas fecales de marroquís", ha zanjado.

Igea llama a Vox "anticientíficos" y Fernández "fariseos e ignorantes"

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha asegurado que, ante el cambio climático, el ser humano "tiene algo que hacer". "No tiene que resignarse y si a algo no tiene que resignarse es a estar gobernado por anticientíficos como ustedes", ha afirmado. Pablo Fernández, de Unidas Podemos, ha calificado a los miembros de Vox de "hipócritas, fariseos, mentirosos e ignorantes" y les ha recordado sus "contradicciones". "Vuelven con la falicia de que son los que apoyan a agricultores y ganaderos y omiten la Ley de la Cadena Alimentaria que es la que impide la venta a pérdidas y ustedes son los mayordomos de los oligarcas de la agroindustria como Juan Roig", ha afirmado.

Fernández ha recordado que Mercadona incrementó en 2023 sus ganancias en 1.000 millones de euros y que gente como Roig "se está lucrando a costa de los pequeños y medianos productores". "Ustedes votan a favor de los tratados de libre comercio en la Unión Europea y votaron en contra de suspender los tratados de libre comercio y luego vienen aquí diciendo que hay que prohibir la entrada de productos con menos condiciones fitosanitarias, son unos falsos y unos ignorantes", ha señalado.

Por su parte, Luis Mariano Santos, de la Unión del Pueblo Leonés, ha asegurado que es "imposible" estar en contra de los objetivos y las metas de la Agenda 2030. "No es voluntad de este procurador ir siempre en contra de lo que ustedes proponen, si lo hacemos no es porque venga de Vox sino porque del análisis serio del asunto no es posible otra posición", ha afirmado.

El PSOE asegura que la Agenda 2030 pide "medidas de sentido común"

El procurador socialista Juan Luis Cepa ha señalado que la Agenda 2030 pide "medidas de sentido común" y ha acusado a Vox de querer crear "ciudadanos de primera y de segunda" con su "negacionismo". "Hablan de burócratas de Bruselas que no ha elegido nadie y a la presidenta de la Comisión la eligió el Partido Popular Europeo y sin el concurso de la derecha europea la Ley de Restauración para la Naturaleza no hubiera salido adelante", ha afirmado.

Por su parte, Óscar Reguera, del PP, ha mostrado su "firme apoyo" a los agricultores. "Desde siempre el PP viene defendiendo hacer un sector agrícola mejor, más competitivo y sostenible, pero todo esto solo es posible si hay una sostenibilidad económica", ha afirmado, denunciando que el equilibrio entre productividad, competitividad y medio ambiente "se ha roto".

"Hoy la Comisión Europea y una parte de la sociedad no concede importancia a la producción de alimentos, hoy importa más la naturaleza, el clima y el paisaje. El Gobierno y el PSOE han comprado ese mensaje radical, ecologista y animalista y lo han amplificado sin escuchar a los agricultores y ganaderos ni a las comunidades", ha señalado.

Reguera ha asegurado que el clima y la naturaleza "se usan como pretexto para dificultad la labor de agricultores y ganaderos" y que la Agenda 2030 contempla unos objetivos bienintencionados "convertidos por algunos en una agenda totalitaria y por otros en un chivo expiatorio". "Urge revisar la normativa de la UE en todo lo que afecta al sector agrario", ha zanjado.