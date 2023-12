Advierte de que Sánchez podría usar la eliminación del término “disminuidos” para introducir reformas para los independentistas

El director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, Enrique Sánchez-Guijo, trasladó hoy su “preocupación” por que el Gobierno de Pedro Sánchez aproveche una posible modificación del artículo 49.1 de la Constitución para eliminar la designación de las personas con discapacidad como “disminuidos”, para introducir “otra serie de cambios exigidos por los socios de Gobierno de Pedro Sánchez” de la Carta Magna.

“Como persona con discapacidad, expresar mi temor porque Pedro Sánchez esté promoviendo con tanto interés, la reforma del artículo de la Constitución que se refiere a nosotros como ‘disminuidos’. Obviamente nadie está conforme con esta definición, yo tampoco, pero el riesgo de abrir una reforma de la carta magna con los socios actuales de Sánchez, es mucho peor que seguir leyendo en la Constitución este término desfasado. Una reforma que goza de unánime apoyo, podría desembocar en un referéndum forzado por los que quieren precisamente acabar con la Constitución del 78”, dijo en un comunicado recogido por Ical.

“Recuerdo que, como bien advirtió el Consejo de Estado en su dictamen de mayo de 2021, una vez iniciado el trámite de la reforma, nadie puede impedir que acabe en un referéndum no deseado. Basta que lo soliciten el diez por ciento de los Diputados. Así pues, en el marco del día de las personas con discapacidad, pido a los partidos políticos que no caigan en la trampa de Pedro Sánchez, y en este momento más que nunca, no se use la discapacidad para intereses espurios contrarios a España y a todos los españoles, con o sin discapacidad”, concluyó Sánchez-Guijo.

Por otra parte, Sánchez-Guijo, que atendió a los medios en la previa del partido de baloncesto en silla de ruedas con motivo del Día de la Discapacidad que se celebró en Valladolid, subrayó la importancia del deporte “para la plena integración y vida normalizada de las personas con discapacidad”.

En este sentido, reiteró la “apuesta decidida” de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte por el deporte de personas con discapacidad y anunció su dirección general ampliará la colaboración con el Comité paralímpico español.

Sigue los temas que te interesan