"Contratar profesionales sin titulación pone en riesgo la seguridad de los pacientes": la grave advertencia de los médicos de familia

La contratación de 235 médicos sin especialidad del ámbito de Medicina Familiar y Comunitaria en Castilla y León ha generado la polémica en los últimos días ante las quejas de las sociedades científicas por una situación que, a su juicio, pone en riesgo la calidad de la Atención Primaria en la Comunidad. Un rechazo al que se ha sumado este jueves el Grupo Socialista en las Cortes, que ha mostrado su apoyo a las sociedades científicas si decidieran ir a los tribunales al considerar que se trata de una medida de "dudosa legalidad".

Por el contrario, el Colegio de Médicos justificó este miércoles la medida asegurando que, a pesar de no estar de acuerdo, "ante todo está la salud" y el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que se trata de una medida "totalmente legal" y que son "médicos, pueden recetar y tienen contratos dentro de la normativa". Una justificación que no ha convencido a las sociedades científicas de la Comunidad, que se muestran "perplejas" ante esta situación.

Isabel Gutiérrez, presidenta de la Sociedad Castellana y Leonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (SocalemFYC) ha asegurado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que la situación es "inadmisible". "No se puede contratar a los recién graduados porque esto pone en riesgo la seguridad de los pacientes", ha afirmado, negando que la medida sirva para asegurar la atención sanitaria. "No puede ser una atención de calidad si la lleva a cabo gente no capacitada para los puestos que va a ocupar", ha añadido.

Isabel Gutiérrez, presidenta de SocalemFYC.

Gutiérrez ha asegurado que esta situación redunda también en problemas para estas personas, que pueden tener "problemas a nivel jurídico por actuaciones no adecuadas en el puesto que van a ocupar". "La seguridad del paciente y la del profesional están en riesgo", ha insistido, haciendo hincapié, además, en que esto puede llevar a que los MIR puedan llegar a estar tutorizados "por personas que tienen menos formación que ellos", llegándose a situaciones "totalmente rocambolescas".

Sobre las afirmaciones de Carriedo, que ha asegurado que es una práctica totalmente "legal", esta doctora ha considerado que, como mínimo, será "alegal". "Yo no soy jurista pero hay una normativa de 1995 que dice que para ejercer en España tienes que tener una capacitación que es un MIR. No sé si es legal o no es legal, desde luego será alegal, porque no va en relación con esta normativa del 1995 y si lo han sacado será porque algún vacío tiene", ha afirmado. Sobre una posible denuncia, Gutiérrez ha hecho hincapié en que, según su les ha informado su asesoría, "si no está publicado no es posible denunciarlo". "Estoy completamente perpleja con esta situación", ha señalado.

La presidenta de SocalemFYC ha reconocido que la pandemia de la COVID-19 fue una situación "excepcional" en la que, además, estas personas "no ejercían en una consulta ni en una urgencia de 24 horas, estaban supervisados y no podían hacer una gran cantidad de actividades". "Tenemos que considerar a los que ejercen en la Atención Primaria como una especialidad como otra cualquiera, no hay profesionales de primera y de segunda", ha añadido.

Gutiérrez ha advertido de que si una Atención Primaria "es fuerte, consolidada y se realiza de la forma adecuada" eso redunda también en una mejora del sistema. "Si se hace una Atención Primaria de calidad eso redunda en que no vamos a desborar los hospitales y que va a llegar al hospital lo que se necesita que llegue a ese nivel", ha señalado, alertando de que "si la estructura de un edificio la haces mal en la base se cae el edificio entero".

La presidenta de SocalemFYC ha señalado que la Atención Primaria es "un eje vertebrador" y que "si se hacen bien las cosas la atención que se presta es de calidad y la que se merece la población". "Las autoridades y los gestores tendrían que buscar más fórmulas para reorganizar estos recursos humanos y materiales, tiene que haber otra forma de organización que no sea poner a una persona no formada a hacer una tarea que no le compete", ha insistido.

Gutiérrez ha alertado de que las urgencias "aparecen en cualquier momento y en cualquier lugar" y que cuando aparecen "las personas tienen que estar capacitadas". Además, ha apostado por "dar una vuelta" a la Atención Primaria para "prestigiarla" porque "tiene mucho que hacer por la Sanidad".

