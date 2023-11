El PSCyL apoya llevar a los tribunales a la Junta por contratar médicos sin especialidad: "Busca cómplices para desmantelar la sanidad rural"

El PSOE de Castilla y León ha anunciado este jueves que apoyará que las sociedades científicas acudan a los tribunales ante la contratación de 235 médicos sin especialidad del ámbito de Medicina Familiar y Comunitaria en la Comunidad. "Las sociedades científicas se están planteando acudir a los tribunales para ver si es o no legal y nosotros lo apoyaríamos", ha afirmado el procurador socialista Diego Moreno en rueda de prensa.

Los socialistas han mostrado sus dudas acerca de la legalidad de esta medida aunque han reconocido que "considerar si esto es legal o no lo tienen que determinar los jueces". Moreno ha anunciado, además, que su grupo interpelará al consejero, Alejandro Vázquez, en el próximo pleno de las Cortes para que dé explicaciones. Por otro lado, los socialistas han insistido en rechazar los pactos en materia de sanidad ofrecidos por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, asegurando que la Junta "busca cómplices para desmantelar la sanidad rural".

"Quedan muchas cosas pendientes para llevar a cabo y no se han hecho. ¿Qué sentido tiene volvernos a sentar sobre un campo totalmente estéril? No hay nada concreto, solo se nos pide que seamos cómplices y para ser cómplices que no nos llamen. No vamos a acudir por el momento ha ninguna de las mesas que se han convocado", ha señalado el portavoz de Sanidad del Grupo Socialista, Jesús Puente.

Diego Moreno, por su parte, ha recordado que la Junta "ha tenido en su mano resolver el problema" y que ahora "es muy fácil pedir un Consejo Interterritorial", asegurando que la Junta lleva "mucho tiempo" sin convocar "todas las plazas MIR necesarias", sin dar la posibilidad de crear nuevos grados de Medicina, sin dar "incentivos" para que los médicos trabajen en el medio rural y "sin mejorar sus condiciones". "Lo primero es hacer los deberes", ha afirmado.

Puente ha señalado que el primer intento de llevar esta cuestión a juicio "quedó archivado" pero las sociedades científicas "ya han dicho que se lo están planteando muy seriamente". Además, ha recordado que la contratación de estos médicos sin especialidad era "puntual y transitoria" debido a la situación generada por la pandemia de la COVID-19. "En el momento en el que el consejero dijera que esto va a ser para siempre es cuando entraría en colisión frontal con la legislación española y la europea. No nos corresponde decir si es legal o no, pero pinta muy mal, sobre todo si esto se mantiene en el tiempo como dijo el otro día el señor Carriedo", ha destacado Puente.

Puente: "Exigimos saber cuantos médicos están contratados sin título habilitante"

El portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en las Cortes ha recordado que un total de 235 medicos de atención primaria están ejerciendo sin especialidad en la Comunidad, "un 10% de la plantilla" mientras que en provincias como Burgos esos porcentajes "se elevan al 15%". "La contratación que se les ofrece es la de médico de área, atienden guardias y fines de semana", ha señalado.

Puente ha denunciado que el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, aseguró la pasada semana que esta situación es "irreversible" y ha exigido "saber cuantos médicos están contratados en Castilla y León sin título habilitante". "Exigimos saber cómo se distribuyen por provincias y en el entorno rural y urbano porque sospechamos que la primera fractura se va a producir entre lo rural y urbano porque estas contrataciones están en lo rural", ha afirmado.

También ha exigido saber "que tipo de contratos se están firmando" y "que tipo de puestos se ofrecen" y ha recordado que la actividad asistencial debe ser supervisada por profesionales de plantilla y que podría prolongarse en plazos de tres meses hasta un máximo de dos años. "Le pregunté al consejero sobre la naturaleza de estas contrataciones y le pregunté si técnico de sanidad era la figura que se usaba y no contestó", ha recordado, haciendo referencia al último pleno de las Cortes.

El portavoz de Sanidad socialista se ha preguntado también si los contratos son los mismos que los de los médicos especialistas y si se está generando una "subclase" de médicos de Atención Primaria con "peores contratos". "El consejero tiene que responder por la tranquilidad de los ciudadanos", ha señalado, asegurando que esta situación es el "certificado de defunción" para esta especialidad ya que "va a ser misión imposible" encontrar graduados para la misma al ver que "ya no es necesaria" la especialidad para ejercer en un centro de salud.

El PSCyL exige a la Junta que "incentive" las plazas de difícil cobertura

Los dos procuradores socialistas han exigido a la Junta que "incentive" las plazas de difícil cobertura. "El Gobierno de Castilla y León se queja de que estamos ante una maldición divina que nos deja sin médicos, como si hubieran desaparecido por arte de magia. Los últimos informes dicen que es necesario aumentar el número de plazas", ha señalado Moreno.

También ha denunciado que, mientras la Junta "vende la idea de que van a blindarse los servicios públicos", el Colegio de Médicos "le pide que cierre los consultorios". "Hace poco dijo que si se libera a los médicos de ir danzando por los caminos habrá más profesionales. No hay manera más directa de despreciar a los habitantes del medio rural", ha afirmado.

Puente, por su parte, ha asegurado que se llega "tarde y mal" para afrontar el deterioro de la Atención Primaria y que se ha "perdido toda esperanza" de volver a ser "la referencia que fuimos". "La calidad de la que presumíamos hasta hace poco ya se ha esfumado", ha señalado. Moreno ha insistido en que contratar a médicos sin especialidad es una medida "de dudosa legalidad" que "pone en entredicho las garantías del sistema de formación sanitaria especializada" y "quiebra el principio de igualdad entre los ciudadanos".

"El consejero tiene que replantearse esto y dar marcha atrás", ha afirmado, recordando que el PSOE "lleva muchos años avisando de que esto iba a suceder si no se tomaban las medidas necesarias". "Solo han hecho recortes sanitarios, malas condiciones laborales, falta de planificación de recursos humanos y todo esto conlleva que los profesionales abandonen la Comunidad", ha afirmado.

Moreno ha recordado que entre 2012 y 2019 la Junta "renunció" a convocar 441 plazas MIR de Medicina Familiar y Comunitaria y ha señalado que "hoy nos damos cuenta de que no podíamos renunciar ni a una sola plaza MIR". El procurador socialista ha denunciado que actualmente la Junta "sigue sin pedir más plazas MIR al Gobierno" y ha contrapuesto las propuestas del PSOE, pidiendo incentivos para las plazas de difícil cobertura y un plan de fidelización de MIR al finalizar su formación.

Además, ha sacado pecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez, por el contrario, ha "incrementado las plazas MIR en Castilla y León hasta en un 67%", pasando de 454 plazas de formación especializada a más de 700. Y ha anunciado que en el próximo pleno los socialistas interpelarán al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, para que responda "por qué la Junta se ve en la situación de tomar una decisión como esta" y que diga "si es legal y si quiebra el principio de igualdad entre ciudadanos de la Comunidad".

Sigue los temas que te interesan