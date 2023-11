PSOE y Podemos se quedan solos en las Cortes defendiendo la amnistía y la condonación de la deuda a Cataluña

La polémica por la amnistía y los pactos del PSOE con los independentistas ha regresado este miércoles a las Cortes de Castilla y León. PSOE y Podemos se han quedado solos en la defensa de la medida de gracia y de la condonación de 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña con su rechazo a dos iniciativas del Grupo Popular, que pedían a la Junta que hiciese "lo que esté en su mano" para evitar que se "discrimine" a los ciudadanos de Castilla y León y rechazaban la "fractura" de la financiación autonómica.

El resto de la Cámara ha apoyado en bloque ambas Proposiciones No de Ley (PNL) de los populares, que han logrado los votos favorables de PP, Vox, UPL-Soria Ya, Por Ávila y Francisco Igea, un total de 51, frente a los 29 en contra del Grupo Socialista y del único procurador de Podemos, Pablo Fernández.

El portavoz del PP, Raúl de la Hoz, ha denunciado que los responsables del procés van a ser amnistiados "únicamente para que Sánchez siga en La Moncloa". "Es la mayor indecencia que nunca ha cometido un presidente de Gobierno democrático en nuestro país", ha afirmado, asegurando que su "deber moral" es "reaccionar". Por ese motivo, le ha pedido a la Junta "que pelee, que recurra la Ley de Amnistía y que haga lo que esté en su mano para evitar que se perjudique o discrimine a los ciudadanos de Castilla y León".

De la Hoz ha acusado al PSOE de haberse puesto "del lado de los golpistas" y de querer "atentar contra la separación de poderes". "Recuerden como acabaron aquellos que construyeron el Muro de Berlín, su futuro será muy parecido", les ha espetado a los socialistas. El procurador Francisco Igea, ex de Ciudadanos, ha mostrado su apoyo a la iniciativa y ha acusado al PSOE de haber transitado "de la izquierda a la derecha". "Donde no existe el derecho no existe la libertad, es una amnistía mercenaria, a cambio de unos votos", ha afirmado.

Fernández: "No ha habido partido que más haya promovido la desigualdad que el PP"

Pablo Fernández, de Unidas Podemos, ha negado que esta iniciativa "vaya de amnistía" y ha asegurado que "va de que el PP no gobierna el país", acusándoles de hacer "siempre lo mismo" cuando no tienen el poder. "Ustedes patalean, gesticulan en los parlamentos, los jueces realizan lawfare, los fachas salen a la calle y en las televisiones se miente y se manipula todo el rato", ha afirmado. Fernández ha asegurado que al PP la igualdad "se la trae al pairo" y que "no ha habido partido que más haya promovido la desigualdad" que el PP.

Ángel Ceña, de Soria Ya, ha señalado que el PP "no representa los intereses de Castilla y León ni de Soria y que "es un aparato de poder servil de Génova". "Los problemas de Castilla y León son un tema menor, en cambio, vamos a tratar esto de la amnistía que es lo que les ordenan desde Génova", ha afirmado. Con todo, ha mostrado el rechazo de su partido a la amnistía y ha asegurado que "una amnistía debería estar inspirada por la reconciliación y el consenso". "Lo que se ha presentado no se ha hecho así, con un candidato a Gobierno presionado y a cambio de un voto para la investidura no es razonable", ha afirmado. Pero ha asegurado que si el PP hubiera podido acceder al Gobierno con una amnistía "lo hubiera hecho" y ha recordado las cesiones del Pacto del Majestic de 1996 con Jordi Pujol que llevó a José María Aznar a La Moncloa.

David Hierro, de Vox, ha acusado al PSOE de haber pactado con el partido "más machista y misógino de Europa", en referencia al PNV, y de "brindar" por una "reivindicación histórica de ETA", en relación a sus pactos con Bildu. "Dejen los muros para proteger la frontera y no para dividir a los españoles", les ha espetado a los socialistas, a los que ha recriminado que "asalten la independencia judicial y la división de poderes".

Fernando Pablos, del PSOE, ha señalado que la iniciativa del PP "encaja en el derecho al pataleo". "Ustedes han sido una fábrica de independentistas y el PSOE está intentando arreglarlo. No alberguen ninguna esperanza, jamás van a amedrentar o a doblegar a los socialistas", ha afirmado.

De la Hoz ha achacado al portavoz socialista, Luis Tudanca, de no tener "la valentía de estar presente", por su ausencia en el pleno cuando se debatían estas iniciativas, y ha asegurado que "su ocultación de su opinión sobre el pacto" es la evidencia de "la vergüenza" que, a su juicio, ha suscrito el PSOE. "36 años llevan ustedes en la oposición y lo que les queda mientras sigan haciendo manifestaciones tan bochornosas", ha afirmado.

Las Cortes condenan la "fractura" del sistema de financiación autonómica

Las Cortes han instado este miércoles, además, a propuesta del PP, a la Junta a que traslade al Gobierno su compromiso "inquebrantable" con la unidad de España y la solidaridad entre los territorios y ha expresado su oposición a los acuerdos del PSOE con Junts. Los motivos: que estos pactos "fracturan" el sistema de financiación autonómica, que "condicionan" la capacidad financiera de la Administración General del Estado en relación con la financiación de las comunidades y que "obvian" la "necesaria concurrencia y consenso" del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Además, han denunciado que condonan a una comunidad, "al margen del resto", una deuda de 15.000 millones de euros, "vulnerando el principio de igualdad de trato" entre las comunidades, asegurando, además, que "quiebran el principio de lealtad constitucional". Igea ha mostrado su apoyo también a esta PNL, asegurando que el pacto es "cualquier cosa menos de izquierdas". "Ustedes ya no cantan La Internacional, cantan La Plurinacional, y eso es otra cosa totalmente diferente. No es de izquierdas dar más al que más tiene y privatizar los ingresos tributarios", ha afirmado.

Luis Mariano Santos, de UPL, también ha mostrado su rechazo a la amnistía y a "cualquier pacto que implique un reparto o financiación injusto o insolidario", aunque ha criticado la hipocresía del PP por favorecer, a su juicio, la desigualdad territorial en la Comunidad. "Nosotros vamos a estar siempre pidiendo que todos los territorios tengan lo mismo y el mismo derecho a desarrollarse económicamente", ha afirmado. Francisco Javier Carrera, de Vox ha denunciado que "perdonar" 15.000 millones de euros a los "golpistas catalanes" supondrá que "veamos incrementado lo que debemos en la Comunidad en más de 740 millones de euros".

"Ese es el precio que los socialistas hacen pagar a la Comunidad para que Pedro Sánchez se mantenga en La Moncloa", ha afirmado el procurador de Vox. Rosa Rubio, del PSOE, por su parte, ha asegurado que la posición sobre la financiación autonómica de los socialistas de la Comunidad "sigue siendo la misma" y ha recordado de nuevo el Pacto del Majestic de los populares. Dos iniciativas que han mostrado la soledad de PSOE y Podemos sobre unos pactos que han contado con el rechazo mayoritario de la Cámara.

