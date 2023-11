Ángel González Pieras: “La promoción turística de Castilla y León debe ser internacional”

Castilla y León es líder indiscutible en lo que al turismo de interior y rural se refiere. Son miles de turistas los que cada año visitan nuestra Comunidad para disfrutar de todo su encanto. En este marco perfecto se va a desarrollar, del 16 al 19 de noviembre, la 26ª edición de Intur (Feria Internacional del Turismo de Interior).

Charlamos con Ángel González Pieras, director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, que tiene muy claro que debemos apostar por convertir a estas ferias en internacionales, con una promoción extensa fuera de nuestro país, y apostando por la sectorialización del sector con el turismo patrimonial/cultual, el enogastronómico, y el de naturaleza como pilares indiscutibles.

P.- Vuelve Intur, del 16 al 19 de noviembre. ¿Para la Junta de Castilla y León qué importancia tiene el evento?

R.- Después de 26 años de Intur, se cumple una etapa. Los criterios de las ferias han cambiado. Ahora no se promociona y comercializa el turismo como hace 26 años. Debemos repensar esa modalidad de promoción y comercialización. También, el papel de las ferias sobre el turismo en general. Como director general de turismo, y desde la Junta de Castilla y León, ahora basamos nuestra comercialización y promoción desde criterios diferentes. No vamos a por lo generalista. Queremos una promoción mucho más sectorializada.

Sabemos que nuestros tres pilares de promoción pasan por ser el turismo patrimonial/cultural, el enogastronómico y el de naturaleza. Ahora, es un turismo en el que se buscan actividades muy particulares, que generen experiencias. Disfrutar de una ruta del vino, conocer un espacio natural protegido o presenciar una representación en un teatro romano. Creo que tenemos que repensar este aspecto.

La fórmula que creo que puede dar resultado pasa, en el caso concreto de la Feria de Intur, en convertir a Valladolid en la capital internacional del turismo patrimonial y cultural. Nuestras ferias futuras deben ser internacionales. La posición de Castilla y León ya no es regional ni nacional, tiene que ser internacional.

P.- Más, con los recursos que tiene nuestra Comunidad.

R.- Nuestros recursos en material cultural son tan fuertes e importantes que queremos hacer una promoción coherente, eficiente y eficaz. Contamos con 500 castillos, más de 400 monasterios, 130 cascos urbanos. Ocho monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad, cuando Andalucía tiene siete y La Toscana seis, por ejemplo. Por eso, más que por una feria generalista, apuesto por lograr que sean más sectoriales.

P.- Castilla y León fue en agosto, según las estadísticas del INE, el lugar preferido por los amantes del turismo de interior y rural durante el pasado mes de agosto. Más de 102.937 viajeros recibidos, 90.494 visitantes españoles y 12.443 extranjeros, esta última una cifra muy a tener en cuenta.

R.- Totalmente. Pienso que la captación del turismo extranjero es nuestra debilidad, pero, sin embargo, puede ser nuestra oportunidad. Pienso que la captación del turismo extranjero, no tanto en número sino en segmentación, es decir, captar a un turista extranjero con nivel cultural y adquisitivo, es nuestra tarea en lo que a la promoción se refiere. Por eso insisto en que la promoción de Castilla y León debe tener un carácter internacional.

El año que viene vamos a realizar una campaña promocional muy importante sobre Atapuerca. También me gustaría indicar que contamos con el Camino de Santiago, donde el 80% de los peregrinos que pernoctan en albergues son extranjero, sin embargo, ni el 10% visita una de nuestras joyas como pueden ser Atapuerca o el Museo de la Evolución Humana, que es magnífico.

Toda nuestra acción promocional, y el año que viene se va a ver con actuaciones muy concretas en Estados Unidos, México, Europa o en el Sudeste asiático, tiene que buscar alcanzar y captar al turista extranjero.

P.- Hablando de ese turismo sectorializado por el que, apuesta, y centrándonos en enogastronómico, puede ser uno de los puntos fuertes para captar a este turista extranjero.

R.- El turismo enogastronómico, dejando a un lado el patrimonial/cultural, tiene una gran presencia en este turista extranjero. Hay mercados muy importantes como el de México o Estados Unidos que, para nosotros, tienen un gran valor a la hora de apostar por llevar a cabo esa promoción.

Son muy importantes las nueve rutas del vino de las que disponemos y que espero que dentro de poco sean diez con la inclusión de León Prieto Picudo. Según un informe de ACEVIN (Asociación Española de Ciudades del Vino), uno de cada cinco turistas que recorrió alguna de las rutas del vino lo hizo en Castilla y León. Estamos hablando no ya de un potencial, sino de una realidad.

Hace poco tiempo mantuve una reunión con las nueve rutas del vino existentes. Les propuse crear una Federación para que la gestión de todas ellas y de las que vengan se haga de forma unificada. También la promoción. Les ofrecí, como director general de Turismo a que dicha entidad contara con una financiación complementaria por parte de la Dirección General de Turismo. Ello sumado a las ayudas que anualmente ofrecemos a las rutas.

Ángel González Pieras, director general de Turismo de la Junta de Castilla y León

P.- El turismo de naturaleza es clave también.

R.- El reto más inmediato que nos marcamos en este aspecto pasa por la regulación del turismo de naturaleza. Vamos a ser de las primeras comunidades que, de una forma pormenorizada, cuente con una regulación de este tipo de turismo. Está con su formulación, prácticamente terminada. Ahora tiene que seguir el procedimiento administrativo correspondiente.

P.- Volviendo al Camino de Santiago, que antes mencionaba, ¿es clave para el turismo de Castilla y León?

R.- Hemos experimentado un crecimiento exponencial en lo que se refiere a los visitantes del Camino de Santiago francés, con respecto al año pasado. La subida, con respecto al mismo periodo del año pasado, de enero a septiembre, ha sido del 39,5%, y esto es muy importante. Quiero dejar muy claro que, para mí, el Camino de Santiago es un camino de peregrinación. Si desvirtuamos lo que es esta joya, estaremos empezando a cavar la fosa donde enterrarlo. Tenemos que intentar que el peregrino de hoy sea el turista de mañana. Todo, dejando claro, que el Camino de Santiago es una vía de peregrinación.

Además, estamos terminando el Plan Director del Camino de Santiago Francés que se encargó el año pasado. Presentaremos en la consejería los resultados en mes y medio, aproximadamente. Tuve una reunión con los 14 caminos restantes y los animé, igual que con las Rutas del Vino, a formar una Federación o una Asociación. Lo han hecho en tiempo récord y me satisface mucho. Puedo afirmar que la Dirección General es partidaria y está en condicione de proponer una financiación para que los 14 caminos formalicen su plan director para unificar actuaciones y promociones. También, para que puedan aprovecharse de esa palanca y motor de desarrollo. Nuestro camino principal es el francés.

P.- La inversión para potenciar el turismo de Castilla y León va a ser grande en el futuro a corto y medio plazo.

R.- Quiero que se aproveche la oportunidad histórica que tenemos en Castilla y León. Contamos con tres planes territoriales: 2021-2024, 2022-2025 y 2023-2026 que están financiados con los Fondos Next Generation. Esto va a suponer una inversión total de 122,6 millones de euros hasta ese año 2026. Los beneficiarios van a ser las entidades locales, municipios, diputaciones y consorcio de municipios. Me gustaría que la creación de destino turístico que va a posibilitar estos planes, unido a la financiación con recursos propios por parte de la Dirección General de Turismo, sirva para acrecentar a esto destinos turísticos potentes de Castilla y León. No hablo de provincias, ni de turismo rural o de interior, hablo de destinos turísticos potentes que puedan unir a la perfección el turismo patrimonial/cultural, el enogastronómico y el de naturaleza. En estos, que, además, se unan esos recursos con una oferta complementaria, que es parte de nuestra debilidad, para atraer al turista.

También quiero destacar el Plan de Formación 24-25-26 con un cambio de paradigma. Se va a dar protagonismo a la impartición de formación al sector según sus necesidades.

Es muy importante además, a la hora de apostar por la promoción y la actuación pública, no fijarnos tanto en la oferta, sino en la demanda, que ha estado un poco olvidada. Centrarnos en los gustos y destinos elegidos por la demanda y no hacer tanto políticas exclusivas de oferta. Unir a la creación de destinos turísticos potentes el hecho de fijarnos en esos gustos, en esa demanda del turista. Además, tenemos que vender productos y destinos turísticos concretos.

P.- ¿Hay alguna actuación más prevista?

R.- Me hace muy feliz poder anunciar, y espero que pronto presentar, una de las actuaciones claves de esta legislatura como es la inversión en una plataforma digital que va a cambiar la articulación entre los indicadores de gestión, entre la oferta y la demanda. Vamos a acometer una actuación, en dos años, para crear una plataforma digital potente que una esa oferta y demanda con una dotación presupuestaria de cinco millones de euros. Servirá para modificar los indicadores y sectorializar la información, sobre todo de los visitantes. Para saber si apuestan por el turismo patrimonial/cultural, enogastronómico o de naturaleza. Saber qué tipo de turista nos encontraremos en el 2024 o 2025. Conocer sus gustos, gastos y demás. Tengo muchas esperanzas e ilusión puestas en esta nueva plataforma digital.

