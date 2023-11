Barcones pide a los "comentaristas" y "generadores de crispación" que se lean la Ley de Amnistía antes de opinar

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha pedido este lunes a los "comentaristas" y "generadores de crispación" que se lean la Ley de Amnistía antes de opinar y ha recordado que en un Estado social y democrático de derecho "todo se circunscribe al marco de la Constitución". Además, ha denunciado que "señalar al que piensa diferente y generar odio es una irresponsabilidad política" y ha asegurado que "hay gente que no está a la altura del cargo".

"Lo que no se puede es generar crispación y división como hemos visto a lo largo de todos estos días", ha afirmado, asegurando que España es un país "garantista" y que cuenta con múltiples mecanismos "que garantizan el Estado de Derecho, tranquilidad, serenidad, concordia y la absoluta garantía de los derechos y libertades y del orden público".

Barcones ha mostrado su respeto "absoluto" a las concentraciones convocadas este domingo por el PP que se desarrollaron con "absoluta normalidad" y sin "incidencias reseñables", con ciudadanos que quisieron "expresar una opinión dentro del marco normativo". Por el contrario, ha rechazado las concentraciones "no comunicadas" frente a las sedes del PSOE y ha llamado a "respetar el Estado de Derecho y el deber de comunicación previa".

"Señalar al que piensa diferente y generar odio es una irresponsabilidad política, hay gente que no está a la altura del cargo que representa.", ha afirmado, en referencia al consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, al que este domingo se pudo ver saltando frente a la sede del PSOE en Valladolid al grito de: "Puto rojo el que no bote". "Creo que hay gente que no está a la altura del cargo", ha insistido, asegurando que "siembran crispación y odio".

También ha recordado que las sedes del PSOE en algunas provincias han sido violentadas, con unos daños que "están siendo debidamente investigados", y ha asegurado que, ante esa "falta de responsabilidad política e institucional", lo que procede es hacer "un llamamiento a la responsabilidad, a la concordia, a la convivencia y al respeto".

