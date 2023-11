Mañueco advierte a Sánchez de que "no se puede gobernar contra los españoles": "Sin separación de poderes no hay democracia"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido este lunes al presidente en funciones, Pedro Sánchez, de que "no se puede gobernar contra los españoles". "Sin separación de poderes no hay democracia", ha afirmado, durante una intervención en Ávila, en la que ha celebrado las manifestaciones masivas de este domingo en la Comunidad. "Fuimos decenas de miles de personas las que nos levantamos, nos pusimos en pie y gritamos alto y claro: así no puede seguir Sánchez", ha señalado.

El presidente de la Junta ha asegurado que usará "todos los instrumentos" a su alcance para "impedir que se discrimine" a Castilla y León y a otras comunidades y ha resaltado que los manifestantes denunciaron "la forma de gobernar, el ataque a los principios básicos de la democracia, de la Constitución, de los pactos a los que está llegando Sánchez con sus socios separatistas".

"La gente de Castilla y León ha dicho que no vale todo para mantenerse en La Moncloa, le hemos dicho no a la amnistía, no a los privilegios económicos de sus socios separatistas, hemos dicho no a la ruptura de la unidad de España, ha quedado meridianamente claro", ha afirmado. Mañueco ha asegurado que como presidente del Gobierno de Castilla y León ha escuchado "alto y claro lo que decían las personas en las nueve capitales". "He escuchado alto y claro su voz, su sentir, su opinión y cual es la voluntad de la sociedad de Castilla y León", ha dicho.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado que España entera se ha "levantado" con el objetivo de "frenar la deriva de Sánchez" y para decirle que "no se puede gobernar contra los españoles". "No vamos a permitir que se discrimine a Castilla y León y a otras comunidades, no se puede permitir que se hagan todos estos pactos y que no pueda hacerse nada", ha afirmado.

Mañueco ha asegurado que el Gobierno autonómico va a utilizar "todos los instrumentos" a su alcance, todos los "recursos institucionales" en los parlamentos, instituciones, en la Unión Europea y en los tribunales. "Nosotros, a diferencia de Sánchez, creemos en las instituciones, en la separación de poderes y en la Constitución. Sin separación de poderes no hay democracia", ha zanjado Mañueco.

