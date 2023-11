Carriedo prefiere no valorar la actitud de Gallardo: “Usted cree que con el pacto de hoy hay que preocuparse de otros temas”

La Junta, a través de su portavoz Carlos Fernández Carriedo, prefiere no valorar la actitud de su vicepresidente Juan García-Gallardo (Vox) que está presente y encabezando durante toda la semana manifestaciones contra la amnistía en las sedes del PSOE con consignas agresivas como “las lecheras, en las fronteras”. Carriedo ha desligado la actitud de Gallardo como vicepresidente y como miembro de una formación política. “Yo soy miembro de un partido político, pero no voy a hablar de otras formaciones”.

Carriedo se ha apoyado en que un día “malo para Castilla y León” hay que preocuparse de asuntos más importantes como es el acuerdo al que han llegado PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. “Usted cree que con el pacto de hoy hay que preocuparse de otros temas”, ha asegurado mostrando el acuerdo en papel entre las dos formaciones. Además ha preferido no valorar las concentraciones ante sedes de los partidos políticos, pero ha recordado que él ha sufrido este tipo de acciones en otras épocas y por otros partidos.

El portavoz ha confirmado que él estará encabezando la manifestación del próximo domingo en Palencia, organizada por el PP, pero ha preferido no ‘mojarse’ con la presencia de su vicepresidente en las concentraciones de esta semana.

Cuestionado por lo vivido esta semana en el pleno de las Cortes, donde se tuvo que suspender después de “gestos obscenos” por parte del vicepresidente Juan García-Gallardo, según denunciaron dos procuradores del PSOE; aunque esas imágenes no se han visto. “En el parlamento hay que tratar los asuntos que preocupan a los ciudadanos y en ocasiones se generan ciertos debates que no importan, los políticos estamos para servir a los ciudadanos y no a nosotros”, ha lamentado. El portavoz cree que “tenemos que dar ejemplo de debate civilizado”. Eso sí, cuando se le ha preguntado por los insultos entre procuradores ha afirmado: “He oído insultos desde todas las partes, el que intenta no insultar soy yo. Si sacamos un listado de insultos, perdemos lo que estamos en el Gobierno. Usted se cree que con el pacto de hoy hay que preocuparse de otros temas”, ha insistido.

Sigue los temas que te interesan