Mañueco anuncia que irá a los tribunales si Sánchez condona la deuda de Cataluña: "Nadie es más que nadie"

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este jueves que la Junta irá a los tribunales si el Gobierno condona la deuda de Cataluña. Así se ha pronunciado durante su intervención en la Comisión de Comunidades del Senado, en la que ha asegurado que esa condonación de deuda "solo para algunos" sería "un agravio" para Castilla y León. "Si hay favoritismos específicos en la financiación autonómica será un agravio para las comunidades infrafinanciadas como Castilla y León e iremos a la vía judicial y también si hay preferencias en las inversiones", ha afirmado, defendiendo que esas decisiones deben respetar los principios de "igualdad y solidaridad" y ser debatidas por todos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El presidente autonómico ha calificado el discurso del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, que ha sido el primero en intervenir en la Comisión, como "xenófobo y excluyente" y ha asegurado que la amnistía "anula la justicia" y da "carta blanca" a los independentistas. Además ha lanzado un dardo al Gobierno y ha recriminado al presidente, Pedro Sánchez, que no haya asistido a la Comisión. "Algunos prefieren rehuir el debate", ha lamentado.

Mañueco ha defendido que todo aquello que afecta a España "incumbe a Castilla y León" y ha recordado que la Comunidad ha sido protagonista "desde hace siglos" de la construcción de la nación. "En su construcción empleamos gentes y recursos y no nos arrepentimos de nuestro trabajo, sacrificio y esfuerzo porque el fruto fue España", ha afirmado, señalando que la voluntad de Castilla y León es "abrazar a todas las comunidades de España" con una voluntad "integradora".

El presidente de la Junta ha recalcado que en España "nadie es más que nadie" y ha mostrado su preocupación por lo que puede suponer la amnistía a los independentistas. "Es una decisión irreflexiva, oportunista y demagógica", ha afirmado, señalando que "anula al legislador, la justicia y lo bueno conseguido en la Constitución de 1978". A juicio de Mañueco, significaría que el Estado "hizo mal en defenderse" tras los sucesos de octubre de 2017 y "que no tiene sentido que pueda defenderse en el futuro", dando a los beneficiarios de la misma "carta blanca para actuar". "Aragonès ya ha dicho que no sería la meta si no un punto de partida, la amnistía no es más que el medio, el referéndum es el fin y es inadmisible", ha afirmado.

Mañueco: "La igualdad de los españoles no es negociable"

El jefe del Ejecutivo autonómico ha defendido que España necesita "un Gobierno firme" y ha asegurado que la amnistía destruye "la igualdad y la solidaridad". "Ataca a la igualdad de todos los españoles admitiendo que hay privilegiados y eximiendo a la casta separatista de respetar la ley", ha señalado, asegurando que desprecia a la mayoría de votantes "que no votaron separatismo" y a los que se manifestaron "masivamente" defendiendo la Constitución. A su juicio, a todos ellos se les está mandando mensaje de que estaban "equivocados" por defender la Carta Magna y se les dice que "se resignen y acepten su servidumbre" ante los que imponen "su pensamiento único, xenófobo y excluyente".

"Se les dice a los que no piensen como él que acepten su condición de marginados y asistimos ya a propuestas como el pacto fiscal que no es más que privilegios a cambio de la investidura", ha insistido. Mañueco ha defendido que no debe haber españoles "de primera ni de segunda" y que no se debe apostar por el "clientelismo político", defendiendo, además, la gestión "útil y eficaz" de la Junta en sanidad, educación y servicios sociales. "Desde Castilla y León decimos basta ya. No puede ser negociable el marco de convivencia previsto en la Constitución de 1978, la Constitución no es una goma que se estire o se encoja a voluntad de quien quiera ser presidente", ha señalado, asegurando que "no es negociable la igualdad de los españoles".

El presidente de la Junta ha asegurado que aunque el Gobierno lo "vista de seda" o lo adorne con "bellas palabras", "todo esto seguirá siendo infame". "No es reconciliación ni concordia, es un contrato mercantil, una mera compraventa de amnistía por votos", ha afirmado, apelando a Pedro Sánchez a que "frene su deriva" y "actúe en beneficio de los españoles". "En Castilla y León no nos vamos a callar, no nos quedaremos quietos y seguiremos trabajando por una España en unidad", ha zanjado.

Sigue los temas que te interesan