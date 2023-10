La oposición carga contra el "blindaje de los recortes" de Mañueco en un pleno de las Cortes con menos tensión

El blindaje de los servicios esenciales anunciado con gran pompa por el Grupo Popular la pasada semana ha marcado la sesión plenaria de las Cortes de Castilla y León de este martes, que ha sido más sosegada y menos tensa que en otras ocasiones. La oposición en bloque ha cargado contra la cuestionada proposición de ley −prometida por el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, en el debate del estado de la Comunidad− señalando que solo servirá para "blindar y perpetuar los recortes" en el ámbito sanitario.

El portavoz socialista, Luis Tudanca, ha criticado la futura norma asegurando que "no vale para nada" y que no sevirá para "cambiar nada", además de calificarla como "truco de trileros". El portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, por su parte, ha recriminado a Mañueco que haya utilizado la fórmula de la proposición no de ley cuando prometió "pactar" con el resto de grupos y el procurador Francisco Igea ha recriminado a la Junta que pretenda "blindar" la Atención Primaria sin hacer "ninguna reordenación".

Por otro lado, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha mantenido un tenso envite parlamentario con la viceportavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, que le ha recriminado su "negacionismo" del cambio climático y de la Agenda 2030. Gallardo ha asegurado que el Gobierno defiende "al campo y a la industria" y ha asegurado que la Agenda de las Naciones Unidas va dirigida a "socavar los cimientos de la sociedad".

El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, ha respondido a una pregunta sobre el cuestionado logo turístico de la Junta y ha asegurado que el "proceso de verificación" sobre el mismo está a punto de concluir mientras que el titular de Industria, Mariano Veganzones, ha cargado contra las políticas "destructoras" del socialismo y ha justificado los ceses en su departamento. Pablo Fernández, de Unidas Podemos, ha cargado contra la Junta por haber subvencionado un curso impartido por el instituto de la sobrina de Marine Le Pen, y ha pedido la dimisión del titular de Cultura.

Tudanca a Mañueco: "Pretende blindar los recortes con esta ley"

El portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, ha acusado a Mañueco de pretender "blindar y perpetuar los recortes" con la proposición de ley para garantizar los servicios esenciales. El dirigente del PSCyL ha asegurado que se trata de una proposición que "no vale para nada" y ha acusado a la Junta de no tener "ntención de cambiar nada" ni de "revertir los recortes en sanidad".

Mañueco le ha respondido que el modelo sanitario de Castilla y León es "de los mejores de España" y le ha recordado que le ofreció "un pacto" pero que dió "montañas de excusas para escaquearse del acuerdo". Tudanca le ha lanzado un dardo en su respuesta. "Estaría bien que antes de pedir pactos a los demás pacten entre ustedes cual es la posición de la Junta y del PP", ha afirmado, recordando que el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, negó que se fuera a producir una reordenación sanitaria.

Además, ha recriminado a la Junta que se haya "limitado a cortar y pegar la Orden de 1991 que llevan 30 años incumpliendo". "Ahora la transforman en ley para seguirla incumpliendo", ha señalado, asegurando que la proposición de ley es "un truco de trileros". "Es un nuevo Plan Aliste, usted es otro Igea pero con otras formas para cargarse la sanidad pública de Castilla y León", le ha espetado.

Mañueco ha ironizado. "Me compara con Igea, ese con el que daba paseos para ver si se lo llevaba al huerto político", ha afirmado, recordando el intento de moción de censura de marzo de 2022. El presidente de la Junta, además, ha acusado a Tudanca de "hacer política con la sanidad de Castilla y León" y ha asegurado que los socialistas están más interesados "en pactar la amnistía" que en pactar por la salud de los castellanos y leoneses.

"Esta ley de blindaje le va a quitar metralla política para el futuro, nosotros creemos en la sanidad pública y lo demostramos con hechos", ha afirmado, recordando que Castilla y León es la comunidad "que más porcentaje dedica a la sanidad pública y la que menos dedica a conciertos con la sanidad privada". Mañueco ha acusado a Tudanca de querer "meter miedo con la sanidad" y de "no tener claro su modelo sanitario, autonómico ni de país". "Ese tal vez se lo digan Bildu y Puigdemont", ha zanjado.

Santos: "Ni somos tontos ni nos vamos a quedar callados"

El portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha recriminado a Mañueco que prometa pactos y que proponga el blindaje de los servicios públicos a través de una proposición de ley. "Esperan aprobarlo de forma unánime, con todos los grupos, ustedes están acostumbrados a la docilidad de un socio inexperto, pero es una ley generada en el despacho de un burócrata que desconoce la realidad de esta Comunidad", ha afirmado.

Santos ha acusado a Mañueco de hacer "palabrería" mientras el camino de la eliminación de los servicios públicos esenciales "ya ha empezado". "Ni somos tontos ni nos vamos a quedar callados", ha afirmado, asegurando que la Junta cuenta con un equipo gerencial "que ha demostrado no tener capacidad ni calidad humana para tratar a los profesionales".

Mañueco ha acusado al procurador leonesista de ser "un simple demagogo" y "una persona muy ladina" por "coger lo que le conviene para llegar a su objetivo". "Usted tiene el mismo comportamiento que el PSOE, poner excusas para no pactar, sembrar dudas para generar enfrentamiento y división", le ha espetado.

El presidente de la Junta ha asegurado que se comprometió a blindar "de la manera más rápida" los servicios esenciales y que "así se ha hecho" y le ha recordado que la proposición está "al servicio de los grupos parlamentarios". Además, le ha anunciado que, en lo que refiere a León, se van a licitar las obras del centro de personas con discapacidad de León, que "va a ver la luz" el hospital de día de salud mental infanto juvenil y que el Instituto de Investigación Biosanitaria será una realidad en 2024. "Le pido que se entere primero y colabore después", ha concluido.

Gallardo, al PSOE: "No vamos a tragar con su estafa climática"

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y la viceportavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, han protagonizado un tenso envite parlamentario a cuenta del cambio climático y la Agenda 2030. La socialista le ha acusado de ser un "negacionista" mientras que el vicepresidente ha mostrado el "compromiso" del Gobierno autonómico con el medio ambiente pero "también con la defensa del campo y de la industria". "El PSOE está en proponer la impunidad de los socios golpistas y en hacer la vida imposible a agricultores y ganaderos, en atacar a nuestra gente y en centrar nuestras centrales nucleares", ha afirmado.

Gómez Urbán ha acusado a Gallardo de haber ido a Bruselas únicamente a defender "su ideología de ultraderecha" y a dejar a la Comunidad "en ridículo". "A día de hoy solamente usted y el primo de Rajoy niegan el cambio climático y que las emisiones de CO2 están provocando un calentamiento global", ha afirmado, y ha cargado contra el PP por "blanquear" a Vox recordando que Rajoy "firmó la Agenda 2030".

Gallardo ha respondido asegurando que la Agenda 2030 consiste "en socavar los cimientos" de la sociedad. "No vamos a tragar con su estafa climática, no vamos a hacernos vegetarianos porque lo diga la izquierda ni vamos a empezar a comer insectos, ustedes son unos comisionistas disfrazados de verdes a quienes ya hemos pillado en el Parlamento Europeo llevándose el dinero calentito de Qatar y Marruecos", le ha dicho.

El vicepresidente ha asegurado que el Ejecutivo autonómico va a seguir "defendiendo" la industria del automóvil y al sector del campo. "Menos hipocresía verde y más defender a nuestra gente. Vamos a seguir defendiendo a nuestras familias e incentivando la natalidad porque la familia es esa comunidad desde la que nos vamos a rebelar frente a su destructiva Agenda 2030", ha zanjado.

Santonja asegura que el proceso de verificación del logo está "a punto de concluir"

El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, ha asegurado que la contratación del polémico logo turístico de la Junta se desasrrolló "impecablemente". "Tras la presentación del logo elegido surgió una polémica cuestionando su originalidad y a raíz de esa polémica en la Consejería pusimos en marcha un proceso de verificación que está a punto de concluir", ha afirmado, asegurando que las decisiones derivadas de ese proceso se van a conocer "en breve".

La procuradora socialista Ana Sánchez, que le había interpelado, no se ha mostrado conforme con la respuesta. "¿No les da vergüenza el uso que han hecho del dinero público y hacer el ridículo?. Es un chanchullo más, el último episodio del uso y abuso de contratos menores para adjudicárselos siempre a amiguetes", ha asegurado.

Veganzones: "Estamos derribando las fronteras que ustedes han levantado"

El consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, ha defendido que el Gobierno de coalición de PP y Vox en Castilla y León "es el mejor" que ha tenido la Comunidad "en su historia". "Un Gobierno sin complejos que protege a Castilla y León del socialismo y contra el socialismo no hay otra política más eficaz que la distancia infinita·, ha afirmado.

La procuradora socialista Alicia Palomo le ha recriminado que "ya van 17 ceses" en su departamento y le ha acusado de estar "llevando a pique la Consejería". "A usted le detesta hasta el último de sus subordinados", le ha dicho. Veganzones ha señalado que las únicas políticas destructoras "son las del socialismo" y sobre los ceses ha defendido "solo se ha hecho un cese por interés público" y que el juzgado les ha dado la razón.

"En esta Consejería se ha avanzado de forma intensa en la simplificación administrativa, con una relación directa y fluida con todos los grupos de interés", ha señalado, cargando contra la "desastrosa gestión" de Yolanda Díaz en el Gobierno central. "Hemos impulsado como nunca la economía social y triplicado las ayudas a las víctimas de violencia intrafamiliar. Nuestra siembra ha dado sus frutos, estamos derribando las fronteras que ustedes han levantado entre españoles", ha zanjado.

Fernández pide la dimisión de Santonja por el curso: "Es Vox destinando dinero a Vox"

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha pedido la dimisión del consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, por justificar el patrocinio de un curso del ISSEP en Segovia, el instituto fundado por la sobrina de Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen. Santonja ha asegurado que el curso fue "especialmente oportuno" algo que se ratificó con "la masiva asistencia". Además, ha asegurado que el ISSEP cuenta entre sus profesores con "pensadores" como Jaime Mayor Oreja o Juan Carlos Girauta. "Si en este curso se produjo alguna apología yo estoy seguro de que fue una apología de la nación española", ha afirmado.

"Destinan dinero público para financiar los intereses partidistas de uno de los partidos del Gobierno", ha señalado, criticando algunas afirmaciones que se dijeron en el curso elogiando al dictador Francisco Franco o a la División Azul y el hecho de que el contrato se firmase con el franquista Miguel Menéndez Piñar, nieto del fundador de Fuerza Nueva, Blas Piñar. También ha recriminado a la Consejería que el contrato se firmase en septiembre pero que en julio y agosto el logo de la Junta "ya estuviese en el cartel".

"Es Vox destinando dinero público a Vox y usted debería dimitir hoy mismo", le ha espetado. El consejero de Cultura le ha respondido criticando sus formas pero no se ha retractado en su justificación del patrocinio del curso. "Cuando un hombre no tiene nada que decir habla con insultos o a gritos", ha concluido.

