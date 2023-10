División en las Cortes en el minuto de silencio por las víctimas del conflicto entre Israel y Hamás: la oposición en pie y PP y Vox sentados

Las Cortes de Castilla y León han guardado este miércoles un minuto de silencio por las víctimas del conflicto entre el Israel y Hamás, que estalló el pasado 7 de octubre tras el ataque del grupo terrorista al Estado hebreo y la posterior respuesta israelí. Un conflicto cuyo último episodio ha sido el terrible bombardeo, presuntamente por parte de Israel, de un hospital en Gaza, este martes, que ha dejado más de 800 muertos. El minuto de silencio se ha producido a propuesta del procurador Francisco Igea y la oposición en bloque se ha levantado durante el mismo mientras que los procuradores de PP y Vox han permanecido sentados.

"Me va a permtiir que antes de comenzar mi turno y consumiendo el mismo, conmocionado por lo ocurrido por estos días, solicite de todos ustedes un minuto de silencio en señal de dolor y repulsa de todas las víctimas civiles e inocentes de un conflicto tan dramático como este para poder decir sin palabras lo que no hemos podido decir por escrito", ha afirmado Igea al inicio de su intervención para defender una moción sobre medio ambiente. Hacía referencia de este modo el procurador liberal a la imposibilidad de sacar adelante una declaración institucional de apoyo a Israel en la sesión de este martes, ante la negativa de Pablo Fernández, de Unidas Podemos, a firmarla al no mencionar el "genocidio" del Estado hebreo.

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha recordado a Igea que para llevar a cabo este minuto de silencio tenía que aprobarse en la Junta de Portavoces, por lo que le ha instado a continuar con su intervención, pero aún así Igea se ha mantenido durante un minuto en silencio para mostrar su solidaridad con las víctimas del conflicto. Una muestra de respeto que ha sido respondida por la bancada del Grupo Socialista y del resto de la oposición, que se han levantado y han aplaudido al finalizar ese minuto.

