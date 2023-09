Ofensiva total del PP para que Tudanca y el PSOE se “retraten” con la amnistía e independencia de Cataluña

El Partido Popular ha comenzado una ofensiva contra los principales dirigentes socialistas para que se “retraten” y opinen si están a favor de una amnistía para los presos procesados por el process y del referéndum de independencia para Cataluña a cambio de que Pedro Sánchez sea apoyado en la toma de investidura. Un ataque que se va a realizar en todas las administraciones donde hay representación socialista para que “den la cara” y muestran favorables o no, siguiendo así lo anunciado por Núñez Feijóo este lunes. Así, los socialistas tendrán que hacer frente a mociones del PP en todos los ayuntamientos, diputaciones y Parlamentos autonómicos para retratarse sobre las negociaciones del PSOE con los independentistas.

En Castilla y León esta ofensiva ya ha comenzado. Ha sido el secretario, Francisco Vázquez, el que ha recordado a Luis Tudanca que “dirigentes históricos socialistas” le han dicho “no” tanto a él como a Pedro Sánchez. “les han dicho no, porque no se puede dar la amnistía o la independencia como moneda de cambio para que el PSOE consiga el Gobierno”, ha afirmado. Por eso, solicita a Tudanca que ponga “pie en pared” y afirma si está a favor o en contra de estas medidas. “Tiene que decir que Castilla y León no es de Segunda y que los castellanos y leoneses son iguales que el resto. Basta ya de las tropelías del señor Tudanca”, afirma Vázquez, que insiste en que la amnistía “no tiene encaje” en la Constitución Española. “No se puede dar la amnistía y autodeterminación a los separatistas” y menos, añadió, como “moneda de cambio” para formar gobierno, afirma.



Asimismo reitera que el líder socialista tiene que dejar de tratar a los castellanos y leoneses “como niños”, y rechaza los “juegos de palabras para engañar” en alusión a los eufemismos que se usan desde el PSOE para evitar hablar de amnistía o de independencia. Hay que recordar que el portavoz en la cámara autonómica del PSOE de Castilla y León ha afirmado que es partidario de una negociación "bajo el amparo de la Constitución", aunque no se mojó en cómo hacerlo.

En ese sentido, Francisco Vázquez abogó por un Gobierno del PP “libre de ataduras, engaños y concesiones”, ya que aseguró en su partido no llegarán a La Moncloa con “subastas, atajos y chantajes” o acatando lo que impongan unos pocos por su interés, sino a través de la defensa de la igualdad y los principios que unen a los españoles.

Por último, Vázquez ha adelantado que el PP utilizará la mayoría absoluta que dispone en el Senado para pedir que se constituya la Comisión General de Comunidades Autónomas con el objetivo de forzar a los presidentes autonómicos a pronunciarse sobre la amnistía y los pactos del PSOE con los independentistas para lograr la investidura de Pedro Sánchez. “Es un anuncio para que se retraten y para que digan si están a favor de la unidad de España o no”.

