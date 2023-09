Mañueco sobre el “encaje” de Feijóo para Cataluña: “Nadie nos va a dar lecciones sobre regiones históricas”

El presidente de la Junta y del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha vuelto a mostrar en contra de la posible amnistía de los políticos relacionados con el process en Cataluña como moneda de cambio de una posible investidura de Pedro Sánchez. Mañueco ha pedido al PSOE que dé “un portazo rotundo” a la amnistía en unas declaraciones realizadas en Madrid antes de la Junta Directiva Nacional del partido liderado por Núñez Feijóo.

Mañueco ha tirado de historia para recordar que “hace 40 años nos dimos un modelo democrático, y el fruto fue la Constitución, ahí estaba el modelo territorial que entre todos se pactó. Si tiene que haber cambios tendrá que ser entre todos”, ya que “España es una nación que se puede articular en comunidades autónomas donde la libertad e igualdad es crucial. En las personas y también en las comunidades”.

Sobre la posibilidad de buscar un “encaje territorial” para Cataluña, idea propuesta por Feijóo y que no ha acabado de cuajar entre otros líderes populares, Mañueco ha lanzado balos fuera. “Ya se dio explicación, ese encaje tiene que ser dentro de la Constitución española pensando en la igualdad de territorios. En este proceso en el que Núñez Feijóo está haciendo su proyecto de cambio, nos parece inaceptable. Y por eso pido desde Castilla y León alto y claro que se dé portazo rotundo a la amnistía”. Cuestionado en Madrid si hay “bandazos” en las declaraciones del PP, el presidente cree que “lo que tiene que hacer el PP es explicar un proyecto de cambio. Todos los territorios son igual de históricos e importantes. Nadie nos va a dar lecciones de ser una región histórica”. En lo que no se ha querido mojar es en las declaraciones del presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández. “No he podido ver los tuits, lo importante es el proyecto en el que trabaja nuestro presidente y ahí estamos todos detrás”.

El presidente autonómico ha recordado que el pasado 23 de julio, fecha de las elecciones generales, los españoles dijeron que tenía que haber “un proyecto de cambio y de diálogo” y en ello se encuentra Feijóo, que lo explicará el próximo 26 de septiembre”, fecha de la toma de investidura que apunta a que será fallida.

Caso Rubiales

Asimismo, el presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado hoy que “llega tarde” la renuncia de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y añadió que “probablemente tenía que haber sido, no hace unos días, sino hace meses y años".

