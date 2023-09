El PSCyL exigirá la reprobación de Veganzones en el próximo pleno de las Cortes: "Es un ultraderechista y un inútil"

El Grupo Socialista presentará una Proposición No de Ley (PNL) en el próximo pleno de las Cortes, previsto para los días 19 y 20 de septiembre, exigiendo al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, la reprobación del consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, de Vox. "Es un ultraderechista y un inútil", ha afirmado el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, tras presentar la iniciativa, y ha añadido que será Mañueco el que tendrá que decidir "si está con los trabajadores o con los ultras".

"No puede seguir faltando al respeto a los trabajadores y trabajadoras, no puede seguir insultando a sus representantes, no puede seguir faltando al respeto y a la dignidad del pueblo de Castilla y León", ha señalado Tudanca, que ha acusado a Veganzones de estar "desmantelando" el Diálogo Social y el Servicio Público de Empleo (Ecyl).

El dirigente socialista ha considerado "tremendamente peligroso" que en un momento en el que la Comunidad se está "jugando su futuro" con la llegada de los fondos europeos, se esté "quedando atrás" porque Mañueco ha dejado las políticas de empleo en manos de "un ultraderechista, un radical y un inútil". "Será el señor Mañueco el que tenga que apretar el botón rojo en el pleno de las Cortes, tiene que decidir si está del lado de los trabajadores o de los ultraderechistas", ha zanjado.

Tudanca acusa a Mañueco de haber hecho llegar "el odio" a CyL

Tudanca ha acusado a Mañueco de haber hecho llegar "el odio" a Castilla y León con la inclusión de Vox en el Gobierno autonómico y ha señalado que durante la última semana se han sufrido "episodios vergonzosos" en la Comunidad. Entre ellos, ha mencionado el taller en la localidad leonesa de Sahagún en el que se enseña a los niños a elaborar banderillas, que el concejal de Salud Pública de Valladolid "fomente el consumo del tabaco" y que "un grupo de ultras" boicoteasen este domingo un concierto en Zamora.

"Estos son los frutos del Gobierno de Mañueco que ha hecho llegar a esta tierra el odio, a la extrema derecha, que se ha dedicado a fomentar el odio y menoscabar el funcionamiento de las instituciones", ha afirmado, lamentando que no haya "un solo indicador" de que el Gobierno autonómico sea "mejor" que los del resto de España y asegurando que Castilla y León "está retrocediendo a marchas forzadas".

También ha denunciado Tudanca que "la Sanidad rural sigue cerrada y no ha vuelto a reabrirse" y ha acusado al Ejecutivo de Mañueco de haber "utilizado" la pandemia como excusa para "privatizar la Sanidad". "Los consultorios no tienen médicos, por tanto no está garantizada la igualdad en el acceso a la Sanidad pública en Castilla y León", ha asegurado.

El dirigente socialista ha ironizado con que la anunciada Ley para blindar los servicios públicos por parte del presidente de la Junta sería una norma "para impedirse a sí mismo cerrar los consultorios que él mismo ha cerrado". "Llevamos un año y pico de legislatura, todavía no la ha presentado y me parece absurdo. Como sabemos que no le gusta demasiado trabajar vamos a darle un poco de márgen y sino ya se la presentaremos nosotros", ha zanjado.

Declaración de apoyo a Marruecos

El dirigente socialista ha anunciado que su Grupo va a ponerse en contacto con el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y con el resto de grupos parlamentarios para elaborar una declaración institucional de apoyo al pueblo de Marruecos tras el terremoto de este fin de semana que dejó más de 2.000 víctimas mortales. Tudanca ha confiado en que haya unanimidad de todos los grupos.

"Me parecería inconcebible que no saliera adelante. Estamos hablando de miles de fallecidos, de un país sumido en el caos y de muchísimo dolor, es una cuestión de humanidad", ha afirmado. Tudanca ha enviado todo su afecto y solidaridad al pueblo de Marruecos y especialmente a los marroquíes que viven en Castilla y León, y ha informado de que pedirá a la Junta que ponga en marcha "todos los mecanismos de cooperación internacional" para ayudarlos.

Tudanca celebra la dimisión de Rubiales

Tudanca ha celebrado la dimisión de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y ha considerado que es "un magnífico ejemplo de los avances que el feminismo ha logrado" y de lo importante que ha sido "la acción valiente de las jugadoras de la selección femenina para parar comportamientos intolerables".

"Queda muchísimo por avanzar pero se han dado pasos y diciendo "se acabó" las jugadoras han logrado acabar con el todopoderoso presidente de la RFEF. Este país puede estar orgulloso de lo que ha logrado el feminismo", ha concluido.

Sigue los temas que te interesan