El sueldo y los privilegios que tienen los diputados y senadores por Castilla y León

El pasado 23 de julio se celebraron las elecciones generales. Un día de sorpresas, sonrisas y lágrimas que, después de unos días de vacaciones por parte de los políticos, tiene su continuidad este jueves 17 de agosto con la toma de posesión de sus escaños por parte de diputados y senadores, es decir, se constituye el Congreso y el Senado para esta nueva legislatura. Ahora habrá que comprobar si es Feijoó o Pedro Sánchez quien logra formar gobierno. De no hacerlo, estas Cortes se disolverán y se tendrán que convocar de nuevas elecciones, y ojo, porque tocaría en Navidad.

Las sesiones constitutivas del Congreso y del Senado comenzarán este jueves a las diez de la mañana y se desarrollarán de forma simultánea, cada una con sus propias reglas. Y por supuesto con la representación de los 31 diputados y los 36 senadores elegidos en los pasados comicios. El PP logró 18 representantes, el PSOE 12 y Vox uno. Sumar no ha logrado ningún escaño y tampoco los partidos provinciales.

Tras una batalla tremenda por conseguir entrar en las listas, es el momento de ejercer como diputado y senador y de tomar formalmente posesión de su cargo al jurar o prometer la Constitución. Una batalla que se entiende perfectamente al ser consciente de los sueldos que se llevarán sus señorías. Los nuevos dueños de los escaños del Congreso cobrarán su primer sueldo a finales de agosto, ahora bien en esta primera nómina se incluirá además la parte proporcional del sueldo correspondiente a los días que median entre el 24 y el 31 de julio.

[Estos son los diputados y senadores que representarán a Castilla y León la próxima legislatura]

El sueldo fijo es de 3.126,89 euros brutos al mes, igual para todos los diputados. Ahora bien, la cosa no queda ahí y también se añade una indemnización neta (sin impuestos) por gastos derivados de su actividad parlamentaria en la capital: 958,75 euros al mes para los electos por Madrid y 2.008,61 euros para el resto, es decir para todos los elegidos por Castilla y León. Estamos hablando de un sueldo de más de 5.100 euros al mes.

Y no se vayan todavía, porque aún hay más. También se puede añadir una serie de complementos para gastos de representación y de libre disposición en función del cargo parlamentario que desempeñen. Y por supuesto una serie de extras. Por ejemplo, el Congreso y el Senado cubren los gastos de transporte de los diputados abonando directamente el precio del billete a la empresa transportista. Si los parlamentarios utilicen su propio vehículo se les abonarán 0,25 euros por kilómetro siempre que el desplazamiento esté debidamente justificado. Los que no tengan coche oficial tendrán a su disposición, como viene ocurriendo desde el año 2006, una tarjeta para sus desplazamientos en taxi por Madrid con un límite de 3.000 euros anuales. No está nada mal.

Y para rematar, se les añade unos teléfonos-iPhone 14 Pro, con 512 GB de capacidad. Según han informado fuentes parlamentarias, la Cámara cuenta con terminales suficientes para suministrar el mismo modelo a quienes ahora se estrenen en la institución. También hay un iPad, pero de momento los nuevos tienen que esperar a que salga a concurso su adquisición.

Deberes

Ahora bien, no todo son privilegios, los políticos elegidos también deberán contar con una serie de deberes. Están obligados a cumplir el Código de Conducta de las Cortes Generales, que fue aprobado en octubre de 2020. Aquí se les obliga a realizar la tradicional declaración de patrimonio y actividades y ahora también la de intereses económicos. Unas declaraciones que serán de vista pública en la web del Congreso y donde se verá las actividades que hayan desarrollado en los últimos cinco años.

Representantes en el Congreso

Ávila: Héctor Palencia y Patricia Rodríguez (PP); Manuel Arribas (PSOE).

Valladolid: Mercedes Cantalapiedra y Eduardo Carazo (PP): Oscar Puente y Luisa Sanz (PSOE) y Pablo Sáez (Vox).

Salamanca: José Antonio Bermúdez de Castro, Pedro Martín y María Jesús Moro (PP) y David Serrada (PSOE).

Burgos: Ángel Ibáñez y Sandra Moneo (PP); Esther Peña y Álvaro Morales (PSOE).

León: Ester Muñoz y Silvia Franco (PP); Javier Alfonso Cendón y Andrea Fernández (PSOE)

Zamora: Óscar Ramajo y Elvira Velasco (PP); Antidio Fagúndez (PSOE)

Segovia: Pablo Pérez y María Cuesta (PP); José Luis Aceves (PSOE)

Palencia: Miguel Ángel Paniagua y Milagros Marcos (PP); María Luz Martínez Seijo (PSOE)

Soria: Tomás Cabezón (PP) y Luis Alfonso Rey (PSOE)

Castilla y León estará representada por 14 caras nuevas en la próxima Cámara Baja. Los nuevos diputados del Partido Popular son Héctor Palencia y Patricia Rodríguez Calleja (Ávila); Ángel Ibáñez (Burgos); Ester Muñoz y Silvia Franco González (León); Pedro Samuel Martín García (Salamanca); Pablo Pérez y María del Socorro Cuesta Rodríguez (Segovia); Mercedes Cantalapiedra (Valladolid) y Óscar Ramajo Prada (Zamora). En el PSOE se incorporan como caras nuevas en el Congreso el burgalés Álvaro Morales, el soriano Luis Rey y los vallisoletanos Óscar Puente y Luisa Sanz.

Senadores por Castilla y León

Por su parte, Castilla y León eligió el pasado 28 de mayo a 36 senadores. Una representación bipartidista, con representantes del Partido Popular y del PSOE. Los populares arrasaron y se alzan con 27 escaños —tres más de los que consiguieron en las elecciones de noviembre 2019— de los 36 totales y el PSOE cae hasta los nueve

Ávila: Juan Pablo Martín Martín y Alicia García Rodríguez y Piedad Sánchez García (PP); Jesús Caro Adanero (PSOE)

Burgos: Francisco Javier Lacalle Lacalle, Salvador de Foronda Vaquero y Raquel González Benito (PP); Ander Gil García (PSOE)

León: Antonio Silván, María Asunción Mayo y Jorge García (PP); Salvador Vidal Varela (PSOE)

Palencia: Jorge Domingo Martínez, Alfonso Polanco y María José Ortega (PP); Rosa María Aldea Gómez (PSOE)

Salamanca: Bienvenido de Arriba Sánchez, Gonzalo Jesús Robles y Esther Basilia del Brío (PP). Elena Diego Castellanos (PSOE)

Segovia: Paloma Sanz Jerónimo, Juan José Sanz y María Ángeles García (PP); María del Lirio Martín García (PSOE)

Soria: José Manuel Hernando García, Javier Jiménez Santamaría y María Cristina Rubio (PP); Javier Antón Cacho (PSOE)

Valladolid: Jesús Julio Carnero García, José Ángel Alonso Pérez y María Arenas Serrano Argüello (PP); Javier Izquierdo Rondero (PSOE)

Zamora: José María Barrios Tejero, Fernando Martínez-Maíllo Toribio y Natalia Ucero Pérez (PP); José Fernández Blanco (PSOE)

