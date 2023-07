La Comisión insta al Parlamento Europeo a aprobar la Ley de restauración de la naturaleza y advierte: no habrá nueva propuesta

El comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, ha instado este lunes al Parlamento Europeo a aprobar la Ley de restauración de la naturaleza en la votación que se producirá este miércoles y ha advertido de que, en el caso de que la medida no salga adelante, no habrá nueva propuesta. Una posición compartida entre la Comisión Europea y el Consejo de la UE, presidido por España desde el 1 de julio, ya que la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha asegurado que sería "una mala señal" que el Parlamento "renunciara" a esta medida.

"Si conseguimos que el Parlamento Europeo se pronuncie a favor de esta iniciativa seguiríamos avanzando los años por venir", ha señalado Ribera en una rueda de prensa posterior a una reunión en el marco del Consejo de Medio Ambiente que se celebra esta semana en Valladolid. La Ley de restauración es una iniciativa enmarcada en el Pacto Verde Europeo y dirigida a establecer medidas para la restauración y la recuperación de los ecosistemas degradados y ha generado una gran división entre los grupos parlamentarios y dentro de los mismos, por lo que su aprobación está en el aire.

La norma contempla medidas que deberían cubrir al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas de la Unión Europea en el año 2030 y, además, todos los ecosistemas que necesiten una restauración en el año 2050, con una serie de objetivos y de obligaciones jurídicamente vinculantes dirigidas a la restauración de la naturaleza en cada uno de esos ecosistemas. La aprobación de la Ley es una auténtica prioridad para el Grupo de la Izquierda (GUE) pero es rechazada por la mayor parte de miembros del Partido Popular Europeo (PPE) y por el Grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR), que aseguran que se trata de una amenaza directa para el modo de vida rural.

La Comisión defiende que se trata de una propuesta "ambiciosa" para recuperar el equilibrio natural

El comisario Sinkevičius ha asegurado que un suelo sano "protege de los efectos perniciosos del cambio climático" y ha señalado que esta legislación quiere impulsar "un marco de legislación para una gestión sostenible". "Es una de las muchas iniciativas que estamos desplegando para potenciar la resiliencia europea", ha afirmado, calificando la Ley como "ambiciosa para recuperar el equilibrio natural" y recordando que el Consejo ya ha adoptado "un enfoque general".

Ribera, por su parte, ha hecho un llamamiento a todos los miembros del Parlamento Europeo y ha asegurado que "una Europa sin ecosistemas y sin naturaleza es una no Europa". "Aunque la propuesta no sea la más garantista, si conseguimos que el Parlamento Europeo se pronuncie a favor de esta iniciativa seguiríamos avanzando los años por venir. Sería una mala señal que el Parlamento renuncie a esto", ha afirmado con rotundiad.

Sinkevičius ha asegurado, además, que en el caso de que la Cámara rechace el texto "no va a haber ninguna propuesta nueva de la Comisión" y ha recordado que las propuestas de la Comisión "tienen que verse como un continuo". Ribera, por su parte, ha calificado de "sorprendete" que haya europarlamentarios que "no quieran debatir la propuesta". "Es algo increíble. No entiendo que algunos grupos pidan menos Europa, menos confort y menos intereses comunes", ha señalado. Por su parte, el comisario ha asegurado que se trata de un debate que es "mundial". "Si a nivel internacional no estamos a la altura eso dejará un nubarrón importante sobre nuestra credibilidad", ha remarcado.

El comisario de Medio Ambiente ha señalado que considera que el margen "va a ser estrecho" y que resulta muy difícil hacer predicciones y ha prometido que la Comisión hará todo lo que esté en su mano para explicar la propuesta y tratar de "tender puentes entre posiciones". "No creo que la restauración de la naturaleza sea tan complicada pero a veces temo que no estemos debatiendo suficientemente el contenido", ha lamentado.

Sinkevičius: "Necesitamos una aclaración del Tribunal"

Sinkevičius se ha referido también al final del acuerdo de pesca entre Marruecos y la UE, cuya licencia vencerá el 17 de julio y que ha sido anulado por el Tribunal General de la Unión Europea, y lo ha calificado como "una situación difícil". "Mantenemos un diálogo permanente y nuestra prioridad es obtener una prórroga pero con la resolución del Tribunal se complica la situación. Necesitamos una aclaración previa del tribunal", ha afirmado.

Tanto Ribera como el comisario han destacado la importancia de las reuniones de esta semana en Valladolid y han señalado que han compartido impresiones "sobre como mejorar la visión integral de las políticas medioambientales". "Es capital que los ministros de Medio Ambiente y el comisario podamos restaurar el mensaje de que no debemos dar un paso atrás en las políticas vinculadas al Pacto Verde, que ha identificado la acción de esta Comisión", ha señalado Ribera.

La vicepresidenta ha hecho hincapié en que el objetivo es reforzar las políticas integradas de agua, suelo, biodversidad y bosques porque la visión fragmentada del agua suelo y biodiversidad "juega a veces malas pasadas que dificultan los avances sociales y la seguridad alimentaria". "Es un Consejo sumamente importante en el que el objetivo es ver la manera en la que los objetivos son tomados en consideración para dar una respuesta coherente", ha afirmado.

En el mismo sentido, el comisario ha destacado ese trabajo para lograr un "enfoque holístico" de las políticas medioambientales. "Nuestras sociedades tienen que reequilibrarse con el entorno natural y no podemos permitirnos fallarle a la sociedad", ha afirmado, recordando que la semana pasada se vivieron los días "más cálidos en términos históricos en la Tierra". "Hoy nos hemos zambullido en un documento muy interesante sobre la gestión integrada de agua, suelo, bosques y biodiversidad y la Comisión apoya este enfoque holístico. Es el enfoque que propone el Pacto Verde para responder con hitos en 2030 y objetivos en 2050", ha concretado.

Además, ha querido resaltar que la Comisión ha presentado en la reunión de este lunes la nueva propuesta de Plan de Supervisión del Suelo de la Comisión que es "un buen ejemplo del enfoque transversal que ha presentado la Presidencia". Así se han pronunciado ambos mandatarios al término de la primera reunión de trabajo del Consejo de la UE celebrado en Valladolid esta semana, con el nombre 'Hacia una gestión integrada de los suelos, el agua, el bosque y la biodiversidad'.

