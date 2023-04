Malestar entre las asociaciones de acogida de niños saharauis por la "falta de implicación" de la Junta

Noticias relacionadas Llamamiento de emergencia del delegado del Frente Polisario en CyL para traer niños refugiados en verano

La Unión de Asociaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui de Castilla y León ha denunciado que la llegada de niños saharauis a Castilla y León, como ocurre todos los veranos, a través del programa 'Vacaciones en paz' está en "peligro por la falta de compromiso" de la Junta de Castilla y León. Según un comunicado de las asociaciones, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, se “ha negado” a reunirse con el presidente Mohamed Labat y le acusan de “mirar a otro lado”.

Según las estimaciones de la asociación, 136 menores están pendientes de las familias acogedoras de la Comunidad Autónoma que mientras tanto “esperan con los brazos abiertos”. "Los 136 menores no pueden esperar ante la inacción del Gobierno autonómico", aseguran mientras relatan que entre las familias de los colectivos afectados actualmente existe “preocupación” ante la posibilidad de que no puedan llegar a venir durante los meses de verano.Desde la Unión de Asociaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui de Castilla y León también se critica que el año pasado no recibieron la subvención anual.

El Español Noticias de Castilla y León se ha puesto en contacto con la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que afirma que la reunión no se ha podido mantener “por problemas de agenda” de la consejera Isabel Blanco pero que en “las próximas semanas” se mantendrá el contacto. Asimismo, se reconoce que se ha ofrecido la posibilidad de reunirse con la directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad, Esperanza Vázquez, pero Labat se ha negado porque “únicamente” quiere entrevistarse con la consejera. En la reunión que se celebrará próximamente, se advierte desde Consejería, que estará también presente la directora general.

Por otro lado, fuentes de la consejería niegan que el programa Vacaciones en Paz esté en peligro, “todo lo contrario”, aseguran, y adelantan que las ayudas económicas “no solo se van a mantener, sino que van a aumentar”.

