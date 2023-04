El Día de Castilla y León también divide al gobierno: de "la fiesta es libertad" al "aquelarre de izquierdas"

El 23 de abril, día de la Comunidad, sigue creando diferentes opiniones dentro del gobierno de coalición. Mientras que Vox ha anunciado que no estará presente porque se trata de un “aquelarre de izquierdas”, el PP ha anunciado que estará presente el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y varios consejeros. Y es para el portavoz, Carlos Fernández Carriedo, el Día de Castilla y León, es un día para “unir desde el sentimiento y “el máximo respeto” en el lugar que consideren y como quieran.

Carriedo no precisó si los miembros del Gobierno de Vox, como el vicepresidente, Juan García-Gallardo, o el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, acudirán este 23 de abril a Villalar de los Comuneros.

“La fiesta es libertad” ha afirmado y ha confirmado la presencia de Mañueco en la inauguración de la exposición sobre los 40 años de autonomía. No ha confirmado la presencia de consejeros de Vox, sin embargo, en las Cortes ya anunciaron que no habría representantes. El procurador David Hierro, ha afirmdo que la fiesta de Villalar está "secuestrada" por la izquierda y la ha calificado de "acto electoral del PSOE, de los comunistas y de los sindicatos de clase". "La izquierda ha capitalizado la fiesta de Villalar y no vamos a participar en el turismo electoral del PSOE trayendo a ministros para que vengan a insultarnos", ha afirmado, en relación a la anunciada presencia de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la campa de Villalar el domingo.

Premios Castilla y León

Por otro lado, ante la entrega mañana de los Premios Castilla y León, sostuvo que son “un homenaje a los mejores de los nuestros”, un elemento de “orgullo” y de defensa y reconocimiento de la identidad de la Comunidad. Eso sí, los sindicatos ya han anunciado que no estarán. COO y UGT consideran que la “extrema derecha” ha “desvirtuado” la identidad de los galardones. No en vano, destacó que la Consejería de Cultura, en manos de Vox, ha añadido la modalidad de tauromaquia a las seis existentes y ha premiado a un escritor (en referencia a Fernando Sánchez Dragó) que fue “adalid” de una ideología negacionista, que recorta libertades, anti feminista y anti sindical.

Sigue los temas que te interesan