El Clúster de la Automoción alerta del cierre de fábricas si los vehículos no contaminantes no conviven con las nuevas tecnologías

El Clúster de la Automoción de Castilla y León (Facyl) ha alertado del posible cierre de fábricas si los vehículos de combustión no contaminantes no conviven en un futuro con las nuevas tecnologías como los coches eléctricos a partir de 2035. En su opinión, esto se debe a que no hay tiempo ni dinero para transformar las factorías en tan poco plazo. “No hay que prohibir nada porque siempre unas tecnologías han adelantado a otras. Seguiremos haciendo los mejores coches del mundo y seremos pioneros en las nuevas tecnologías pero también en las antiguas”, ha asegurado el presidente de Facyl, Félix Cano, quien apuntó que los fabricantes de vehículos en Alemania, España, Francia e Italia presionan a sus gobiernos para que la transición del sector se alargue, según recoge Ical.

Con motivo de la presentación del congreso Future Mobility Challenges, que tendrá lugar el 13 de abril en Valladolid, Cano subrayó que la prohibición de venta de coches con motor de combustión (gasolina y diésel) en Europa en 2035 se refiere solo a nuevas matriculaciones, de modo que se impedirá la comercialización de vehículos nuevos, pero no la de vehículos usados o previamente matriculados. Incluso, añadió que está por ver si al final se permite la fabricación de este tipo de vehículos para su venta en otros países fuera de la Unión Europea. También se refirió a la entrada en vigor de la Euro 7, una norma “mucho más” exigente que la actual en emisiones, ya que habrá que reducir otro 25 por ciento las existentes ahora. “Hablamos de que los fabricantes deberán realizar inversiones importantes que ya no valdrán para 2035, algo que no solo afecta a las empresas de vehículo sino también para los productores de ruedas y frenos”, aseveró.

Félix Cano ha recordado que Castilla y León ha sido pionera en la automoción en el ámbito internacional con empresas con muchas décadas de “trabajo y de prestigio” y que la comunidad autónoma está preparada para el cambio de paradigma en la “movilidad del futuro”. Así, se mostró rotundo al afirmar que “el vehículo del futuro ya se está diseñando y que este proceso ya se está realizando en Castilla y León”.

Entre los objetivos fijados por FaCyL, bajo el sello de la marca Polo de la Automoción para el desarrollo de este encuentro, figura el de contemplar no solo el momento presente de la movilidad, sino también el futuro más inmediato y cómo Europa está haciendo frente a esta transición. Un congreso dirigido a profesionales, start-ups y emprendedores del ecosistema de la automoción y la movilidad, inversores, administraciones, instituciones académicas y de investigación y, por supuesto, al mundo de la empresa.

