Gallardo: "El terrorismo ya no mata pero se ha constituido en partido político e integra la dirección del Estado"

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha inaugurado este viernes el acto conmemorativo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y ha asegurado que los "demócratas" no deben darse por satisfechos con la situación actual ya que "multitud de personas no pueden transitar libremente por el País Vasco". "El terrorismo ya no mata en el País Vasco pero se ha constituido en partido político e integra la dirección del Estado", ha afirmado, en referencia a los pactos del Gobierno central con Euskal Herria Bildu. Además, ha añadido que esa formación "condiciona la aprobación de leyes y de los presupuestos" y que "el terrorismo ha visto satisfechas sus demandas por la vía de la política".

"Os quieren contar que el terrorismo ya no existe y eso por desgracia no es cierto", ha añadido Gallardo, recordando que existen partidos que "no pueden celebrar libremente" actos políticos en el País Vasco por la posibilidad de "ser amedrentados por quienes aún conservan la violencia como forma de ejercer la actividad política". El vicepresidente ha mostrado el apoyo de la Junta a las víctimas en su reivindicación de memoria, de dignidad y de justicia.

Gallardo, contra la "amnesia colectiva"

Gallardo ha recordado el 19 aniversario de los atentados del 11-M en Madrid, que se cumple mañana y a cuya efeméride se dedica el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. "Mañana hace 19 años de un atentado terrible que dejó 193 muertos de 17 nacionalidades distintas", ha afirmado, saludando al cónsul honorario de la República Francesa, presente en el acto. Gallardo ha recordado que el país galo sufrió especialmente el terrorismo de ETA, apuntando a que la última víctima de la organización, en el año 2010, fue un policía francés. "Es importante que sigamos manteniendo la memoria para no olvidar todo lo que supuso el terrorismo", ha añadido.

Imagen del minuto de silencio por las víctimas del terrorismo celebrado este viernes en la sede de la Junta de Castilla y León. Miriam Chacón ICAL

El vicepresidente ha lamentado que "muchos" quieran que se haga un ejercicio de "amnesia colectiva" y ha abogado por seguir recordando "cada día a los héroes de la democracia". Gallardo ha señalado que la libertad "es frágil" y ha recordado también los atentados yihadistas que sufrió Francia en los años 2015 y 2016, abogando por hacer "periodicamente" ejercicios de memoria colectiva.

También ha criticado Gallardo que algunas personas pretendan asegurar que hubo un "conflicto" en el País Vasco. "Los verdugos elegían a las víctimas pero las víctimas no eligieron ser héroes de la democracia", ha afirmado, recordando que el terrorismo en España ha condicionado de forma relevante la vida cotidiana durante muchas décadas

También ha hecho hincapié el vicepresidente a la importancia de la difusión de la memoria de las víctimas en la enseñanza a través de programas educativos. "Si las nuevas generaciones no son conscientes de cuales han sido los héroes de nuestra democracia tenemos un problema", ha señalado. Gallardo se ha dirigido a un grupo de alumnos de Educación Secundaria presentes en el acto y les ha instado a no aceptar "verdades impuestas" ya que "solo las sociedades totalitarias tienen verdades oficiales".

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, junto al cónsul honorario de Francia en España Francisco Javier Artacho en el acto institucional en el que se conmemora el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Miriam Chacón ICAL

"Os animo a que os aproximéis a las víctimas y que conozcáis su relato y su dolor para conocer la verdad", ha afirmado, prometiendo que la Junta va a seguir por la línea de impulsar convenios de colaboración para que en la enseñanza "se puedan conocer los efectos del terrorismo". "No vamos a participar en este ejercicio de amnesia colectiva que nos quieren imponer y vamos a seguir recordando a las víctimas del terrorismo. Mientras no haya justicia, no podremos cerrar las heridas", ha zanjado.

Ofrenda floral y minuto de silencio

Después de la intervención del vicepresidente, el acto ha continuado con el discurso de una alumna del colegio Nuestra Señora del Rosario de Valladolid que participa en el programa 'Testimonios Víctimas del Terrorismo en las Aulas 2022-2023', impulsado por la Junta. A continuación, los asistentes han visualizado el cortometraje '27 minutos' del director Fernando González Gómez y un maridaje poético-musical en memoria de las víctimas del terrorismo a cargo de Teresa Rosado, profesora del Conservatorio de Palencia, y de Luis Enrique Valdés, director de la Villa del Libro de Urueña.

Por último, Gallardo y el cónsul francés, Francisco Javier Artacho, han depositado una corona de flores a los pies del monolito con el escudo de la Junta de Castilla y León y se ha realizado, para finalizar el acto, un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del terrorismo.

