CSIF pide "unidad" a la clase política para lograr una "igualdad real y efectiva" entre hombres y mujeres

CSIF se ha unido a la celebración del Día Internacional de la Mujer en este 8 de marzo. Lo han hecho bajo el lema 'Ni un paso atrás' con concentraciones simbólicas a las 11:00 horas frente a las sedes que tiene en Castilla y León. En estas se ha leído un manifiesto donde han expuesto que seguirán "denunciando las situaciones de discriminación, abuso y violencia que sufren las mujeres".

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha pedido "unidad a la clase política" para lograr una "igualdad real y efectiva" entre hombres y mujeres. Además de que "no reabran los debates sobre derechos conseguidos". Estas diferencias políticas, a su juicio, "dividen una lucha cuyo objetivo final debería ser conseguir la plena igualdad". Y apuntan que esta no se conseguirá hasta que "la sociedad en su conjunto no asuma este desafío como una prioridad de todos y todas".

"Las mujeres afrontan directamente dificultades en el ámbito laboral, como la falta de conciliación, la temporalidad en el trabajo y la brecha salarial de género, que permanece estancada", lamentan desde CSIF. Asimismo, en este 8 de marzo han querido recordar que la pandemia "ha estancado la brecha salarial" en el 20% y a este ritmo la igualdad retributiva entre hombres y mujeres "no será efectiva hasta dentro de 50 años".

Desde el sindicato también han reclamado al Gobierno que "dé ejemplo", ya que coincide con la presentación del anteproyecto de Ley de Paridad. Asimismo, han solicitado que "acaben con la discriminación entre las administraciones públicas" donde los puestos de "mayor precariedad e inseguridad laboral están ocupados por mujeres".

Asimismo, no se han olvidado de la "lacra" de la violencia de género que "sigue golpeando con fuerza a las mujeres", así lo "muestran" las estadísticas oficiales cada año. En esta concentración han manifestado que en 2022 un total de 49 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas; y en lo que va de año ya hay 10 asesinatos registrados. Por ello, creen que es necesario "avanzar hacia una educación libre de violencia machista y centrada en la igualdad".

En este sentido, CSIF ha presentado una serie de medidas que se pueden aplicar tanto en la administración pública como en las empresas privadas para "lograr la igualdad efectiva". Algunas de ellas son: análisis y evaluación anual de la brecha salarial de género y la creación del delegado o delegada sindical especializado en igualdad y contra la violencia de género en cada centro de trabajo.

