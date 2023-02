Ander Gil cree que la moción de censura de Vox es “una tomadura de pelo” para los ciudadanos

El presidente del Senado, Ander Gil, ha participado hoy en la jornada ‘El Estatuto Constitucional ante el avance de la Extrema Derecha’ organizada en Valladolid por parte del PSOE de Castilla y León coincidiendo con el 40 aniversario del Estatuto autonómico. El burgalés ha mantenido un debate con el secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca. “Amigos y compañeros de generación”.



Gil ha aprovechado la actualidad de la moción de censura presentada por Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez para defender “el valor de las instituciones”. El burgalés ha defendido la herramienta de la moción de censura (Sánchez llegó al Gobierno de esta manera tras censurar a Rajoy) pero en esta ocasión no será “constructiva” la candidatura presentada por la formación de Abascal para hacer presidente a Ramón Tamames. En su opinión, “se trata de una tomadura de pelo” para la ciudadanía, “una cortina de humo”. “El país no está para estas cosas, quienes defendemos la democracia tenemos que denunciarlo”, ha manifestado.

El senador socialista por Burgos ha criticado que se haga un uso “partidista” de una herramienta “lícita” y “legítima”, ya que el único objetivo es “desestabilizar” las instituciones en “beneficio de unas siglas”. Por ello, ha pedido “huir” de las cortinas de humo “constante” y de los “escandalitos diarios”.



Aunque ha defendido la trayectoria de Ramón Tamames “como artífice de la Constitución Española”, ha insistido en que su candidatura “de cabeza de cartel” para Vox se trata de una “tomadura de pelo”. Más duro ha sido Luis Tudanca que ha recordado que esta moción viene impulsada por Fernando Sánchez Dragó, como ha reconocido a este medio en una entrevista el pasado sábado. “Una persona que ha recibido el premio de las Letras de Castilla y León demostrando la utilización perversa de las instituciones de esta tierra”. Ambos han criticado que el Partido Popular en esta ocasión vayan a abstenerse en la votación, cuando en la anterior presentada también por Vox, pero con Pablo Casado como líder, votó en contra.

Tudanca: "No hay que hacerle hueco a la extrema derecha"



Tudanca ha justificado que el acto se celebra en las Cortes por ser “la casa de todos los castellanos y leoneses”. En un momento de “peligro” para la Comunidad con la llegada de “Vox a las administraciones” lo que supone “un riesgo” para la democracia. “Hay una serie de partidos que nos podemos entender, pero hay una extrema derecha que viene a destrozar todo, que la democracia avance”. “Para combatir a la extrema derecha hay que hacerla frente, no hacerle hueco ni darle herramientas”, ha asegurado.



El presidente del Senado ha denunciado que “parece mentira” que en siglo XXI se tenga que estar hablando de la “inestabilidad de las instituciones” algo a lo que asiste “estupefacto”. Por eso no duda en salir en defensa del título 8 de la Constitución, que habla de las Comunidades autónomas. “Veo que se está deteriorando, por eso que no esperen de mí silencio, siempre con mesura y respeto”, ha apuntado, sin hacer nunca mención a Vox durante sus intervenciones.



Para posteriormente incidir en que la extrema derecha está volviendo a las instituciones con las mismas herramientas de siempre. “Nacionalismo y populismo” y siempre en un contexto de crisis. Gil ha hecho referencias a los gobiernos de Donald Trump y Jair Bolsonaro que si no han triunfado ha sido por contar con unas “instituciones fuertes”. Este ha sido el principal discurso del burgalés, que ha apostado por la fortaleza de las instituciones y la conciencia social para luchar contra el movimiento “nacionalpopulista”, como así ha definido a los partidos de extrema derecha”.



Otro aspecto que le preocupa es la “normalización” del discurso que ha ido “contaminando” el discurso de los partidos conservadores, “de la derecha tradicional”. “Es algo peligroso y hay que ser valiente y señalarlo”, ha denunciado.

Ander Gil ha asegurado que generar espacios de diálogo de este tipo “es algo urgente” para la sociedad. “Nunca imaginé que nos íbamos a ver en este punto. Conceptos básicos por los que habían luchado nuestros padres y abuelos estarían en peligro”, ha manifestado. Para el presidente del Senado, “en cualquier momento hay que luchar por la democracia y hay que tener coraje cívico y político”.



“Si se deteriora la convivencia y se apoyan los comentarios de odio y de crispación no hacemos nada”, ha apuntado. Luis Tudanca ha pedido “respaldo y fortaleza” para las instituciones y así no caer en las trampas de la “extrema derecha”. “Ellos han aprendido a usar las herramientas, ya no son los de los años 30, pero usan redes sociales para expandir bulos. Saben muy bien lo que hacen” donde ha hecho alusión a los lazos que tienen entre otros países. “Castilla y León se mira en el espejo de Hungría para hacer políticas para la Junta”, ha comentado.

Ana Sánchez: “Están socavando nuestra herencia pasada”

Por su parte, la secretaria de organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, ha sido la encargada de abrir la jornada donde ha hablado de un “momento complejo porque nuestra norma básica está amenazada”. Para Sánchez, “el pacto del PP con la extrema derecha está rompiendo las reglas. Tendríamos que hablar de retos de futuro, en hablar de más derechos y mejoras, pero nos vemos obligados a salir en su defensa porque están amenazados estos retos, parece que estamos en un túnel del tiempo donde hay que volver a luchar por estos derechos ya obtenidos”. Por este motivo, ha pedido “un debate y reflexión” ya que no nos podemos “mantener el precio de mantener este Gobierno”, ya que están “socavando nuestra herencia del pasado”. En su opinión, el PSOE es actualmente el único partido que defiende el Estatuto de autonomía.

